Dying Light: The Beast s'annonce comme un véritable Dying Light 3 selon Techland



le 10 juin 2025 à 11h51 Publié par Corentin Rimbert le 10 juin 2025 à 11h51

Après un accueil mitigé réservé à Dying Light 2, Techland essaye de redresser la barre avec Dying Light: The Beast, une aventure qui renoue avec les racines de la série. Pour le studio, cette nouvelle production dépasse largement le statut d'expansion et s'affirme comme le véritable successeur spirituel du premier opus, porté par le retour très attendu de Kyle Crane.