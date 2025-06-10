Dying Light: The Beast s'annonce comme un véritable Dying Light 3 selon Techland

Après un accueil mitigé réservé à Dying Light 2, Techland essaye de redresser la barre avec Dying Light: The Beast, une aventure qui renoue avec les racines de la série. Pour le studio, cette nouvelle production dépasse largement le statut d'expansion et s'affirme comme le véritable successeur spirituel du premier opus, porté par le retour très attendu de Kyle Crane.
Un retour aux sources nécessaire selon Techland
Lors du Summer Game Fest, Dying Light: The Beast a révélé du gameplay et sa date de sortie
. Mais Tymon Smektała, directeur de la franchise chez Techland, a reconnu ouvertement les erreurs commises avec Dying Light 2 lors d'un entretien avec PCGamer
. Malgré un succès commercial notable, il concède que le second volet avait perdu ce qui faisait le charme et la tension du premier
:
Avec Dying Light, nous avions réussi à créer un jeu où chaque élément était parfaitement cohérent. Peut-être que nous n'avons pas su l'apprécier à sa juste valeur. Avec Dying Light 2, nous avons oublié nos racines. Nous avons perdu la tension, la menace, l'horreur.
Prenant ces retours à cœur, le studio polonais entend ainsi rétablir l'équilibre avec Dying Light: The Beast
, clairement inspiré par la structure et l'atmosphère du premier Dying Light.
Une expérience fidèle à l'essence de Dying Light
Cette nouvelle aventure retrouve le cadre sombre et intense du premier opus. Fini la ville surpeuplée et les dialogues maladroits du deuxième épisode, place à une immersion plus viscérale, où chaque saut ou action présente un véritable risque.
La verticalité excessive qui rendait les déplacements trop aisés dans Dying Light 2 est revue à la baisse, poussant à des choix plus stratégiques et parfois mortels. Les premières heures de jeu témoignent d'un retour réussi à l'ambiance stressante et dangereuse du premier volet, où chaque décision peut s'avérer fatale. Une intensité que les joueurs de longue date apprécieront sans aucun doute.
Un contenu massif, digne d'un épisode numéroté
Contrairement aux apparences induites par son titre, Dying Light: The Beast propose une expérience complète et dense
, avec une toute nouvelle carte, des personnages originaux et une intrigue indépendante.
Tymon Smektała précise même que sa dernière partie complète a duré près de 37 heures
, comprenant les quêtes principales et secondaires : « Pour nous, The Beast est vraiment Dying Light 3. Le projet a peut-être débuté avec des ambitions modestes, mais le retour de Kyle Crane et les possibilités offertes par le nouveau moteur nous ont totalement emballés.
»
Un gameplay enrichi et brutal
Parmi les nouveautés importantes, le retour des armes à feu est particulièrement attendu
, après leur absence remarquée dans Dying Light 2. Dès les premières heures, vous pourrez à nouveau manier des armes à feu, voire expérimenter des nouveautés particulièrement létales, comme un lance-flammes.
Mais la grande nouveauté reste la forme « Beast » de Kyle Crane : un état spécial, activable après avoir subi des dégâts, permettant au personnage d'exécuter violemment ses adversaires à travers des « Glory Kills » spectaculaires.
Pourquoi ne pas l'avoir appelé Dying Light 3 ?
Si Techland insiste sur l'envergure du projet, le choix de ne pas numéroter explicitement cette suite s'explique par l'absence d'une fonctionnalité révolutionnaire :
Ce jeu n'apporte pas une innovation radicale qu'on attendrait d'un troisième opus numéroté, mais c'est un véritable AAA solide et très généreux.
Cette volonté traduit clairement l'intention du studio de proposer une expérience affinée et mature, corrigeant ainsi les imperfections relevées par la communauté lors du second épisode.
Techland affiche une confiance sans précédent quant à la qualité de ce nouvel opus, allant jusqu'à considérer Dying Light: The Beast comme le meilleur épisode jamais produit par le studio
. Une déclaration forte, appuyée par les premiers retours très positifs obtenus au Summer Game Fest, et qui promet une sortie particulièrement attendue le 22 août prochain,
juste avant une fin d'année ultra chargée en sorties vidéoludiques.
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