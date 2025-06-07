Dying Light: The Beast dévoile (enfin) sa date de sortie, qui n'est pas si lointaine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2025 à 00h31
Techland a, récemment, annoncé la date de sortie de Dying Light: The Beast.
Dying Light: The Beast dévoile (enfin) sa date de sortie, qui n'est pas si lointaine
Annoncé pour la toute première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, le prochain opus de la franchise Dying, Dying Light: The Beast, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Jusqu'à présent, Techland n'avait donné qu'une vague information concernant son lancement. Or, cela est désormais de l'histoire ancienne puisque la date de sortie de Dying Light: The Beast a été dévoilée.

Dying Light: The Beast s'offre une sortie en août 2025

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En effet, c'est lors de la conférence Summer Game Fest 2025, qui s'est déroulée en fin de soirée le vendredi 6 juin, que Techland a révélé que Dying Light: The Beast sort le 22 août prochain.

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Pour l'occasion, le studio de développement en charge a dévoilé une nouvelle vidéo, qui dure légèrement plus de deux minutes. Ce nouveau trailer permet, ainsi, aux joueurs et aux joueuses de se faire une idée du gameplay de Dying Light: The Beast, qui nous invitera à incarner Kyle Crane. L'histoire de cet opus est, pour rappel, la suivante : 
Vous êtes Kyle Crane. Après avoir été enlevé par le baron et torturé au nom de la science pendant des années, vous êtes parvenu à vous échapper. Mais vos cicatrices sont encore là. Livré à vous-même aux confins de votre humanité avec un AND mi-humain, mi-zombie, vous luttez pour contrôler la bête qui est en vous et le conflit interne qui l'accompagne. Mais si vous voulez vous venger de l'homme responsable de votre transformation, vous devez réussir.

Dying Light: The Beast arrive sur plusieurs plateformes

Comme indiqué à la fin de cette nouvelle vidéo, Dying Light: The Beast va se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store).
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Rendez-vous donc le 22 août 2025 pour découvrir Dying Light: The Beast et ainsi parcourir les aventures de Kyle Crane.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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