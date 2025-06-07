Dying Light: The Beast dévoile (enfin) sa date de sortie, qui n'est pas si lointaine

Techland a, récemment, annoncé la date de sortie de Dying Light: The Beast.

Dying Light: The Beast s'offre une sortie en août 2025

Vous êtes Kyle Crane. Après avoir été enlevé par le baron et torturé au nom de la science pendant des années, vous êtes parvenu à vous échapper. Mais vos cicatrices sont encore là. Livré à vous-même aux confins de votre humanité avec un AND mi-humain, mi-zombie, vous luttez pour contrôler la bête qui est en vous et le conflit interne qui l'accompagne. Mais si vous voulez vous venger de l'homme responsable de votre transformation, vous devez réussir.

Dying Light: The Beast arrive sur plusieurs plateformes







Annoncé pour la toute première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, le prochain opus de la franchise Dying,, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Jusqu'à présent, Techland n'avait donné qu'une vague information concernant son lancement. Or, cela est désormais de l'histoire ancienne puisqueEn effet, c'est lors de la conférence Summer Game Fest 2025, qui s'est déroulée en fin de soirée le vendredi 6 juin, que Techland a révélé quePour l'occasion, le studio de développement en charge a dévoilé une nouvelle vidéo, qui dure légèrement plus de deux minutes. Ce nouveau trailer permet, ainsi, aux joueurs et aux joueuses de se faire, qui nous invitera à incarner Kyle Crane. L'histoire de cet opus est, pour rappel, la suivante :Comme indiqué à la fin de cette nouvelle vidéo,(notamment via Steam et via l'Epic Games Store).Rendez-vous donc le 22 août 2025 pour découvriret ainsi parcourir les aventures de Kyle Crane.