Dying Light: The Beast : La liste complète des trophées et des succès

Dying Light: The Beast possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher son Platine ou bien son 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Dying Light: The Beast

Enfin libre → S'échapper du bunker du baron.

→ S'échapper du bunker du baron. Expérience en liberté → Vaincre votre première chimère.

→ Vaincre votre première chimère. Nouveaux copains → Sauver les survivants de la mairie.

→ Sauver les survivants de la mairie. Apprenti bricoleur → Installer votre premier mod d'arme.

→ Installer votre premier mod d'arme. Jogging du dimanche matin → Courir sur au moins 10 000 mètres.

→ Courir sur au moins 10 000 mètres. Iconique → Tuer un ennemi en utilisant un coup de pied sauté.

→ Tuer un ennemi en utilisant un coup de pied sauté. Superprédateur → Tuer un Rapace.

→ Tuer un Rapace. Gros embargo → Découvrir le sabotage du baron.

→ Découvrir le sabotage du baron. Survivant ultime → Récupérez totalement vos compétences de survie.

→ Récupérez totalement vos compétences de survie. Pas très obéissant → Recevez une montagne sur votre tête.

→ Recevez une montagne sur votre tête. SaCranement haut → Le monde a l'air différent là-haut, hein ?

→ Le monde a l'air différent là-haut, hein ? La Bête ultime → Débloquez totalement votre bête intérieure.

→ Débloquez totalement votre bête intérieure. Pompier → Tuer 112 ennemis avec le lance-flammes.

→ Tuer 112 ennemis avec le lance-flammes. Retour vers le futur → Terminer l'histoire principale.

→ Terminer l'histoire principale. Te voilà ! → Capturer « La Bête ».

→ Capturer « La Bête ». Télépathie améliorée → Survivre à l'expérience de terrain.

→ Survivre à l'expérience de terrain. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'asile ? → Trouver tous les secrets de l'asile de Saint-Valentin.

→ Trouver tous les secrets de l'asile de Saint-Valentin. Hexakosioihexekontahexa → Tuer 666 ennemies en utilisant vos pouvoirs bestiaux.

→ Tuer 666 ennemies en utilisant vos pouvoirs bestiaux. Bricoler → Améliorer tous les plans au maximum.

→ Améliorer tous les plans au maximum. Forgeron → Réparer votre arme 50 fois.

→ Réparer votre arme 50 fois. Kylin McCrane → Gagner la médaille d'or dans toutes les courses de Travis.

→ Gagner la médaille d'or dans toutes les courses de Travis. Fou du volant → Tuer 500 zombies avec votre véhicule.

→ Tuer 500 zombies avec votre véhicule. Et la lumière fut → Activer toutes les stations à transformateurs.

→ Activer toutes les stations à transformateurs. On est hors de danger ! → Activer toutes les zones sécurisées.

→ Activer toutes les zones sécurisées. Bon samaritain → Terminer toutes les quêtes annexes.

→ Terminer toutes les quêtes annexes. Photo de famille → Trouver toutes les coupures de presse de la famille Fischer.

→ Trouver toutes les coupures de presse de la famille Fischer. Pistolero → Réussir 6 tirs dans la tête avec un revolver en 20 secondes.

→ Réussir 6 tirs dans la tête avec un revolver en 20 secondes. Musée de l'étrange → Trouver tous les objets de collection.

→ Trouver tous les objets de collection. Tu sais ce que c'est qu'un « castor » ? → Trouver tous les castors de Castor Woods.

→ Trouver tous les castors de Castor Woods. On oublie pas de se laver les mains → Trouver tous les enregistrements des podcasts « Vérité Cachée de Spark ».

Comme la plupart des autres jeux,. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le Platine ou bien le 100 % du titre de Techland doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilonsAfin de débloquer le 100 % ou bien Platine de, qui est nommé « Bête libérée », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer l'histoire principale, réaliser toutes les quêtes annexes ainsi qu'effectuer des actions bien spécifiques. Mais, sans plus attendre, voici(attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :Obtenir tousva vous occuper pendant plusieurs heures. D'ailleurs, sachez que nous vous apportons davantage d'informations concernant la durée de vie de Dying Light: The Beast dans un guide dédié.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.