Dying Light: The Beast : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 septembre 2025 à 17h34
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Dying Light: The Beast en France, que ce soit sur consoles ou PC, afin d'être prêt pour le retour de Kyle Crane.
Dying Light: The Beast : Heure de sortie en France sur PC et consoles
Devant sortir au cours du mois de septembre 2025, Dying Light: The Beast, qui est développé ainsi qu'édité par Techland, est un jeu d'action en vue à la première personne. Initialement prévu comme un standalone, Dying Light: The Beast est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise post-apocalyptique.

D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les nouvelles aventures de Kyle Crane, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Dying Light: The Beast en France sur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.

Heure de sortie de Dying Light: The Beast en France sur consoles et PC

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Avant tout, rappelons que Dying Light: The Beast débarque le 18 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront, quant à elles, un peu plus tard au cours de cette année, d'après les dernières informations partagées. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Dying Light: The Beast devait normalement arriver le 19 septembre, mais Techland a décidé d'avancer sa sortie d'un jour. D'ailleurs, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons l'heure de lancement de Dying Light: The Beast.

Ainsi, l'heure de sortie de Dying Light: The Beast est fixée à 18h (heure française), le 18 septembre 2025. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. Ce qui signifie que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne en ce qui concerne l'heure de lancement de Dying Light: The Beast.

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Dying Light: The Beast et ses heures de sortie dans le monde.


Un accès anticipé pour Dying Light: The Beast ?

Dying Light: The Beast ne propose pas d'accès anticipé. De ce fait, il ne sera pas possible de le lancer avant son lancement : tout le monde pourra le découvrir en même temps, le 18 septembre prochain.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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