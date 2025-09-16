Dying Light: The Beast : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Dying Light: The Beast en France, que ce soit sur consoles ou PC, afin d'être prêt pour le retour de Kyle Crane.

Heure de sortie de Dying Light: The Beast en France sur consoles et PC

Dying Light: The Beast et ses heures de sortie dans le monde.



Un accès anticipé pour Dying Light: The Beast ?

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Devant sortir au cours du mois de septembre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Techland, est un jeu d'action en vue à la première personne. Initialement prévu comme un standalone,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise post-apocalyptique.D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les nouvelles aventures de Kyle Crane, sachez que nous vous précisonssur PC ainsi que sur consoles, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Avant tout, rappelons quedébarque le 18 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront, quant à elles, un peu plus tard au cours de cette année, d'après les dernières informations partagées. Vous n'êtes probablement pas sans savoir quedevait normalement arriver le 19 septembre, mais Techland a décidé d'avancer sa sortie d'un jour. D'ailleurs, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissonsAinsi,. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. Ce qui signifie que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne en ce qui concernene propose pas d'accès anticipé. De ce fait, il ne sera pas possible de le lancer avant son lancement : tout le monde pourra le découvrir en même temps, le 18 septembre prochain.Rendez-vous donc le 18 septembre 2025, en début de soirée, pour parcourir, qui marque le retour de Kyle Crane en tant que personnage jouable. À cette date, le nouvel opus Dying Light se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.