Dying Light: The Beast est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 septembre 2025 à 16h02
Certains joueurs et joueuses se demandent si Dying Light: The Beast est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Dying Light: The Beast est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Techland, Dying Light: The Beast, qui est catégorisé comme un survival horror, est arrivé au cours du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés de Kyle Crane. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Dying Light: The Beast dans le Game Pass.

Dying Light: The Beast est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Dying Light: The Beast ne figure pas dans le catalogue du Game Pass.

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Néanmoins, il y a des chances que Dying Light: The Beast intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Techland décide de proposer Dying Light: The Beast dans le Game Pass, à l'avenir. Si le studio de développement fait une telle annonce, nous ne manquerons pas, évidemment, de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.

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En attendant donc la possible arrivée de Dying Light: The Beast dans le Game Pass, et si vous désirez coûte que coûte découvrir les nouvelles aventures de Kyle Crane, il va falloir passer par la case achat. À ce propos, rappelons, pour conclure, que Dying Light: The Beast est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre doit arriver, d'ici la fin de l'année 2025, sur PS4 et Xbox One, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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