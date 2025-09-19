Certains joueurs et joueuses se demandent si Dying Light: The Beast est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Dying Light: The Beast est-il dans le Game Pass ?











Développé ainsi qu'édité par Techland,, qui est catégorisé comme un survival horror, est arrivé au cours du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés de Kyle Crane. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Néanmoins, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Techland décide de proposer, à l'avenir. Si le studio de développement fait une telle annonce, nous ne manquerons pas, évidemment, de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.En attendant donc la possible arrivée de, et si vous désirez coûte que coûte découvrir les nouvelles aventures de Kyle Crane, il va falloir passer par la case achat. À ce propos, rappelons, pour conclure, queest disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre doit arriver, d'ici la fin de l'année 2025, sur PS4 et Xbox One, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.