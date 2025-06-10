Dying Light: The Beast : Ce détail risque de décevoir une partie des joueurs

L'annonce de la date de sortie de Dying Light: The Beast a été l'une des grosses surprises du Summer Game Fest. Cependant, une mauvaise nouvelle est venue gâcher la fête.
Le 7 juin 2025, Techland Publishing a enflammé le Summer Game Fest en dévoilant la date de sortie du très attendu Dying Light: The Beast.
Le titre fera officiellement ses débuts dans quelques semaines sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Cependant, ce dernier était également attendu sur la PS4 et la Xbox One.
Mais le studio a dû faire une annonce qui va décevoir ces joueurs en particuliers.
Pas de lancement en août pour les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast
Si vous souhaitez découvrir Dying Light: The Beast
sur PS4 et Xbox One, soyez rassurés. Les deux versions n'ont pas été abandonnées et sont toujours en cours de développement.
Toutefois, celles-ci demandent plus de temps aux équipes et ne pourront pas être lancées en même temps que les versions destinées aux consoles actuelles. Dans la section FAQ du site officiel du jeu
, il est précisé que les deux versions concernées sont repoussées à « fin 2025 »
, sans date plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées. Les joueurs concernés devront donc patienter quelques mois de plus, mais le studio a adressé un message pour expliquer les raisons de ce retard.
Un report nécessaire
Les équipes ont déclaré que « Notre objectif est de faire de Dying Light : The Beast le meilleur jeu Dying Light à ce jour. Pour y parvenir, nous avons donné la priorité au développement pour PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro et Xbox Series X|S lors du lancement le 22 août 2025. Nous continuerons à optimiser les versions pour PlayStation 4 et Xbox One après le lancement et nous nous engageons à les publier d'ici la fin de l'année 2025.
»
Ce choix est compréhensible, car aujourd'hui, proposer des titres sur d'anciennes consoles devient de moins en moins fréquent
. Toutefois, Techland Publishig s'était engagé à sortir le titre sur PS4 et sur Xbox One, et il compte bien tenir cette promesse. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que la date de sortie des versions concernées aura été dévoilée.
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