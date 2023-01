Dying Light : La licence s'est écoulée à 30 millions d'exemplaires

[...] Ces chiffres exceptionnels parlent d'eux-mêmes et confirment le succès de la franchise Dying Light. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans le support de notre incroyable communauté. Je veux profiter de cette occasion pour les remercier à nouveau pour leur grand soutien [...]

La licence du studio Techland,, est présente dans le paysage vidéoludique, depuis des années maintenant. En effet, pour rappel, le tout premier opus est arrivé en début d'année 2015 sur PS4, Xbox One et PC. Par la suite, nous avons vu un portage sur Nintendo Switch et une édition dite « Enhanced », proposant des améliorations en termes de graphismes, débarquer. Sans oublier, la Definitive Edition qui s'est rendue disponible sur la plupart des plateformes de jeu, en juin 2022.L'année dernière, nous avons eu le droit à une suite,, qui nous invite à incarner Aiden Caldwell et dont les événements se déroulent quinze ans après ceux narrés dans Dying Light, et à son DLC « Bloody Ties ». D'ailleurs,. Pour l'occasion,Le studio de développement a également annoncé que. Ces données concernent aussi bien les versions physiques et dématérialisée, en prenant en compte les différentes plateformes de jeu. Cela signifie également que, depuis le printemps dernier , cinq millions de copies de Dying Light 2 se sont vendues. Oleg Klapovskiy, occupant le poste de « Chief Publishing Officer », a d'ailleurs déclaré à ce sujet :Rappelons, pour conclure, que Dying Light 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notre test du jeu est disponible dans nos colonnes, si vous désirez avoir un avis avant d'acheter le titre.