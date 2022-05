Dying Light 3 pourrait proposer un personnage de base plus puissant

PC Édition Standard → 45,98 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction.

Dying Light 2 est sorti officiellement en février de cette année 2022, sur la plupart des plateformes de jeu. Et si les développeurs ont prévu d'ajouter de nombreux nouveaux éléments au soft,, Tymon Smektała, aimerait apporter, à l'avenir, quelques changements à la formule Dying Light.En effet, Tymon Smektała s'est récemment adressé aux journalistes de VGC . Durant l'interview, le lead designer de Dying Light 2 a expliqué qu'il aimerait « que le personnage principal commence avec des capacités et des compétences de départ plus importantes et meilleures », dans un potentiel troisième opus.Pour Dying Light 2, les développeurs ont utilisé la même formule que dans le premier opus : le joueur commence avec des statistiques assez faibles et doit les augmenter au fur et à mesure de l'aventure. Un point que Tymon Smektała aimerait « avoir corrigé », s'il avait la chance de tout recommencer. « Donc je pense que dans le troisième jeu, si cela arrive, le personnage commencera avec plus de pouvoirs, plus de compétences, plus de capacités [...] » a-t-il déclaré.Finalement, sachez que le studio Techland a prévu un suivi assez conséquent et régulier pour Dying Light 2. D'ailleurs, les développeurs ont récemment partagé des informations quant aux contenus à venir, pour les prochains mois, notamment sur le tout premier DLC Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :