Dying Light 2 : Le premier DLC arrivera en septembre

Comme pour Dying Light premier du nom, les développeurs de chez Techland entendent bien fournir un suivi régulier pour Dying Light 2, en apportant correctifs et nouveautés au soft. À ce sujet-là, le studio a récemment communiqué quant aux contenus à venir,Grâce à leur récente communication, notamment sur le compte officiel Twitter du jeu , nous apprenons quearriveront entre juin et août, de cette année 2022. Par ailleurs, dans seulement quelques semaines, au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs présenteront, appelé « In the Footsteps of a Nightrunner ».Finalement,. Les développeurs ont repoussé la sortie de cette extension, car ils disent voir « besoin d'un peu plus de temps pour [le] développer ». Malheureusement, le studio n'a pas donné plus de précisions en ce qui concerne le contenu narratif de ce DLC. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :