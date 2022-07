Dying Light 2 : Un DLC centré sur les gladiateurs en approche ?

PC Édition Standard → 51,99 € au lieu de 59,99 €, soit 13 % de réduction.

Au mois de février de cette année, Dying Light 2: Stay Human (de son nom complet) est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu, soient sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Depuis son lancement officiel, ce deuxième opus est régulièrement mis à jour. Or, les joueurs et les joueuses attendent, surtout, avec impatience le premier DLC de Dying Light 2.À ce sujet, un dataminer, du nom de Bub, a, récemment, fouillé dans les fichiers, et plus particulièrement dans le patch 1.4.0 du jeu. Il aurait ainsi découvert des informations quant à un prochain DLC narratif. Selon ses propos, résumés sur Reddit , ce contenu additionnel aurait pour thématique principale les gladiateurs et les événements narrés se dérouleraient dans une nouvelle zone, dite « Opera Astrid ». Par ailleurs, le dataminer aurait découvert que ce DLC devrait proposer deux fins différentes. D'ailleurs, Bub a partagé tout cela dans une récente vidéo YouTube.Nous vous invitons tout de même à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Rien n'est officiel et Techland n'a pas encore communiqué à ce sujet. Ainsi, il est préférable d'attendre que les développeurs de Dying Light 2 prennent la parole et apportent de plus amples précisions au sujet des contenus à venir sur le titre.Rappelons que, d'après la roadmap partagée au mois de mai , le premier DLC de Dying Light 2 devrait arriver entre septembre et novembre, mais nous n'en savons pas plus, pour le moment. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :