Dying Light fête ses 10 ans d'existence, des événements et récompenses sont prévues

La franchise Dying Light, qui souffle sa dixième bougie, a prévu de nombreuses nouveautés, à travers ses deux jeux, afin de célébrer son anniversaire avec sa communauté.
Très connue des joueurs et des joueuses, amateurs ou non genre, la franchise Dying Light célèbre ses dix ans d'existence en cette année 2025. Pour l'occasion, le studio de développement Techland a prévu de belles surprises, prenant la forme d'événements et de récompenses, sur les deux titres Dying Light
.
Dying Light fête ses 10 ans avec une pléthore de nouveautés
Comme dit précédemment, les développeurs de Dying Light et Dying Light 2: Stay Human vont célébrer l'anniversaire de la franchise
, qui a rassemblé plus de 45 millions de personnes, avec leur communauté, et ce, en grandes pompes
.
Les célébrations du 10ème anniversaire de la licence sur Dying Light
En ce qui concerne Dying Light, Techland a prévu plusieurs événements, qui auront lieu jusqu'à la fin du mois de février 2025, et donneront lieu à des récompenses
. D'après les informations partagées, notamment via une roadmap, voici ce qui est prévu dans les semaines à venir sur le premier opus de la franchise :
- Événement : « Hypermode + Double XP »
- Dates → Du 27 janvier au 3 février 2025.
- Objectif → Éliminer 100 Zombies avec vos poings nus.
- Événement : « Low Gravity »
- Dates → Du 3 au 10 février 2025.
- Objectif → Tuer 100 Zombies.
- Événement : « Super-Crane »
- Dates → Du 10 au 17 février 2025.
- Objectif → Tuer 100 Zombies avec des dégâts de chute.
- Événement : « Viral Rush »
- Dates → Du 17 au 24 février 2025.
- Objectif → Exterminer 100 « Virals ».
L'équipe en charge de la licence précise également que de nouvelles récompenses sont au programme
et qu'une mise à jour
, se focalisant sur l'amélioration de la qualité visuelle, ajoutant une bande son retravaillée et de nouveaux morceaux composés par le compositeur original du titre, est prévue pour Dying Light
. Remarquons, également, qu'un bundle, comportant un skin spécial, est à retrouver gratuitement dans la boutique
, et ce, jusqu'au 10 février prochain.
Les festivités, en lien avec le 10ème anniversaire de la franchise, prévues pour Dying Light 2
Le dernier opus en date de la franchise Dying Light, soit Dying Light 2: Stay Human
, célébrera également cet anniversaire. Ainsi, sur plusieurs semaines, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir diverses récompenses, via les contrats de l'Avant-poste de Pèlerin
. Deux items sont à récupérer chaque semaine, selon ce calendrier :
- Première semaine → Du 6 au 12 février 2025.
- Récompenses : « Volatile Hunter Sword » et « Wheel Keeps Spinning Charm ».
- Deuxième semaine → Du 12 au 19 février 2025.
- Récompenses : « Volatile Hunter Baton » et « Time Flies Charm ».
- Troisième semaine → Du 19 au 26 février 2025.
- Récompenses : « Psycho Marksman Rifle » et « 10Y Charm ».
Techland annonce également que Dying Light 2
va se doter de son mode roguelite coopératif, « Tower Raid » en anglais, au mois de février et que des « modifications à son prologue
» sont prévues.
Des réductions sur les deux jeux Dying Light
En outre, Techland profite de l'occasion pour baisser le prix des deux jeux de la licence Dying Light
. Comme annoncé sur le site officiel, Dying Light Standard 10th Anniversary Edition bénéficie d'une réduction de 70 % et passe ainsi à 5,99 € (au lieu de 19,99 €), jusqu'au 10 février 2025, sur Steam. Dying Light 2
est, également, en promotion.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light 2
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 17,82 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction.
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