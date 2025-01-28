Dying Light fête ses 10 ans d'existence, des événements et récompenses sont prévues

La franchise Dying Light, qui souffle sa dixième bougie, a prévu de nombreuses nouveautés, à travers ses deux jeux, afin de célébrer son anniversaire avec sa communauté.

Dying Light fête ses 10 ans avec une pléthore de nouveautés

Les célébrations du 10ème anniversaire de la licence sur Dying Light

Événement : « Hypermode + Double XP » Dates → Du 27 janvier au 3 février 2025. Objectif → Éliminer 100 Zombies avec vos poings nus.

Événement : « Low Gravity » Dates → Du 3 au 10 février 2025. Objectif → Tuer 100 Zombies.

Événement : « Super-Crane » Dates → Du 10 au 17 février 2025. Objectif → Tuer 100 Zombies avec des dégâts de chute.

Événement : « Viral Rush » Dates → Du 17 au 24 février 2025. Objectif → Exterminer 100 « Virals ».



Les festivités, en lien avec le 10ème anniversaire de la franchise, prévues pour Dying Light 2

Première semaine → Du 6 au 12 février 2025. Récompenses : « Volatile Hunter Sword » et « Wheel Keeps Spinning Charm ».

Deuxième semaine → Du 12 au 19 février 2025. Récompenses : « Volatile Hunter Baton » et « Time Flies Charm ».

Troisième semaine → Du 19 au 26 février 2025. Récompenses : « Psycho Marksman Rifle » et « 10Y Charm ».



Des réductions sur les deux jeux Dying Light

PC Édition Standard → 17,82 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction.



Très connue des joueurs et des joueuses, amateurs ou non genre, la franchise Dying Light célèbre ses dix ans d'existence en cette année 2025. Pour l'occasion,Comme dit précédemment,, qui a rassemblé plus de 45 millions de personnes,En ce qui concerne. D'après les informations partagées, notamment via une roadmap, voici ce qui est prévu dans les semaines à venir sur le premier opus de la franchise :L'équipe en charge de la licence précise également queet qu', se focalisant sur l'amélioration de la qualité visuelle, ajoutant une bande son retravaillée et de nouveaux morceaux composés par le compositeur original du titre,. Remarquons, également, qu', et ce, jusqu'au 10 février prochain.Le dernier opus en date de la franchise Dying Light, soit, célébrera également cet anniversaire. Ainsi, sur plusieurs semaines,. Deux items sont à récupérer chaque semaine, selon ce calendrier :Techland annonce également queva se doter de son mode roguelite coopératif, « Tower Raid » en anglais, au mois de février et que des « modifications à son prologue » sont prévues.En outre,. Comme annoncé sur le site officiel, Dying Light Standard 10th Anniversary Edition bénéficie d'une réduction de 70 % et passe ainsi à 5,99 € (au lieu de 19,99 €), jusqu'au 10 février 2025, sur Steam.est, également, en promotion.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :