Dying Light 2 sera soutenu de la même manière que le premier opus

La campagne post-lancement de Dying Light 2 sera aussi fournie que celle de Dying Light, promettant donc de nombreux ajouts qu'ils soient gratuits ou payants.

Dying Light 2 est déjà rempli de contenu que nous voulons avoir livré le jour de la sortie. Mais nous prévoyons également de soutenir le jeu pendant une longue période après cela, comme nous l'avons fait pour Dying Light - de nouvelles idées surgissent presque chaque jour.

fait, sans aucune difficulté, partie des jeux les plus attendus de cette année 2020, même si nous n'avons plus aucune certitude quant à sa date de sortie. Un temps prévu pour ce printemps 2020, le titre a été reporté en ce début d'année à une date ultérieure, qui n'est toujours pas connue. Si nous allons sans aucun doute avoir de nouvelles informations à ce sujet dans les semaines qui arrivent,, producteur et lead designer, s'est entretenu avec GamingBolt pour nous livrer quelques détails non négligeables sur l'aprèsAinsi, nous apprenons qu'à l'instar du premier opus,, avec pléthore de contenu, publié sur « une longue période », avec en cours de route de nouvelles idées qui viendront compléter et renforcer ce que proposera le titre lors de son lancement.Pour vous donner une idée, sachez que plus de cinq ans après la sortie de Dying Light premier du nom, en janvier 2015, le titre s'apprête à recevoir un nouveau DLC avec Hellraid, qui est prévu pour ce mois de juillet Toujours prévu sur PC, PS4 et Xbox One, Dying Light 2 ne possède désormais plus de date de sortie, suite à son report qui a été, selon les développeurs, bénéfique au titre . Nous devrions tout de même le voir débarquer d'ici la fin de l'année. Notez que le titre est prévu pour être cross-gen, mais peu d'informations ont été données à ce sujet.