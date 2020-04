Dying Light 2 fait partie de la longue liste de jeux reportés au début de l'année 2020, et Techland, en charge de son développement, a expliqué quels sont les points qui ont pu être améliorés suite à cette décision.

Repoussé le jeu nous a permis de mettre au point la partie histoire, les choix que nos joueurs peuvent faire, ainsi que d'augmenter le niveau des opportunités d'un monde ouvert auxquelles le joueur sera confronté. [...] Construire ce genre de monde prend du temps, et nous voulons que Dying Light 2 soit l'évolution de ce que nous avons commencé dans le premier jeu. - Eugen Harton, producteur principal.

L'industrie vidéoludique a connu durant le mois de janvier 2020, notamment, de nombreuses annonces de report, à l'instar de Cyberpunk 2077 et Dying Light 2 . Techland, en charge du développement et de l'édition du titre, avait avancé, à l'époque, que le studio avait besoin de plus de temps afin d'offrir une expérience à la hauteur pour les futurs joueurs. Si nous ne savions pas précisément quels étaient les axes de progression, les développeurs sont revenus dessus lors d'un entretien avec l'Official PlayStation Magazine (via GamesRadar ).Ainsi, nous apprenons queIl semblerait qu'à l'heure actuelle la situation soit bien meilleure. Le studio réitère son souhait de proposer une évolution directe de ce qui était proposé dans le premier opus, en termes de qualité.Eugen Harton indique également que, comme cela avait déjà était plus ou moins indiqué dans les mois qui ont suivi son annonce en juin 2018.Initialement prévu pour le printemps 2020,ne possède plus de fenêtre de sortie, mais est toujours prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Compte tenu des propos ci-dessus, il est probable que nous en apprenons plus à propos de celui-ci dans les semaines à venir.