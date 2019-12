Dying Light 2 : Selon les développeurs, les prochains mondes ouverts doivent être « de meilleure qualité »

Les jeux en monde ouvert ont drastiquement évolué ces dernières années, pour proposer des tailles de plus en plus grandes. Toutefois, certains studios, dont Techland, pensent qu'il est préférable de privilégier la qualité à la grandeur.

Je ne pense pas qu'ils (les joueurs) ont vraiment besoin de mondes ouverts plus grands, ils ont surtout besoin de mondes de meilleure qualité, pour se sentir davantage immergés dans l'environnement qui les entoure. Bien sûr, cela peut impacter les performances [...] Mais c'est notre mission : créer un monde ouvert à la première personne, avec des graphismes et une immersion élevés, dans le but de faire ressentir au joueur qu'il fait vraiment partie de ce monde.

Alors que les mondes ouverts sont de plus en plus grands, cela ne les rend pas pour autant de meilleure qualité, comme le pense, le directeur créatif de. Selon lui, les joueurs ne veulent pas forcément des cartes encore plus grandes,Par exemple, toujours selon Tymon Smektala, qui s'est exprimé au magazine officiel Xbox , il faudrait ainsi augmenter le nombre de PNJ en variant leurs comportements et leurs animations, ou permettre de plus amples activités dans une ville, pour avoir l'impression de faire partie d'un vrai environnement, même si cela aura un effet sur les performances.Cela ne veut pas dire que, puisqu'elle sera quatre fois plus grande que dans le premier opus, cependant, les possibilités devraient être nombreuses. De plus, nous savons que ce nouvel épisode proposera une rejouabilité assez importante , puisqu'il seraPour rappel, Dying Light 2 , qui est l'un des jeux les plus attendus de ces prochains mois,