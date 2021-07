Dying Light 2 partage du gameplay, avec du parkour et des infectés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

arrivera sur nos PC et consoles en fin d'année 2021, et pour que personne ne l'oublie, Techland nous partage de temps à autre de nouvelles informations. Cette fois-ci, le gameplay est à l'honneur, notamment le parkour et la confrontation avec certains infectés,. Ce dernier devrait d'ailleurs être un personnage important de cette nouvelle aventure.Dans cette séquence de cinq minutes, nous pouvons faire connaissance avec une nouvelle race d'infectés, les Revenants, qui semblent particulièrement dangereux s'ils décident de vous attaquer. Nous avons le droit à plusieurs minutes d'infiltration dans une zone où de nombreux morts-vivants ont élu domicile et l'immersion s'annonce encore plus intense que dans le premier épisode, avec une luminosité encore plus réaliste. La fin de la vidéo nous montre également que certains zombies, avec le temps, sont devenus sensibles au soleil.Pour rappel, dans, nous serons plongés plusieurs années après les événements du premier opus, dans une toute nouvelle zone. Aucun personnage de Dying Light ne sera présent , mais des références pourront être trouvées durant la partie. En outre, les armes à feu ayant été détruites avec le temps, aucune ne pourra être utilisée, mais nous pourrons tout de même créer un fusil à pompe rudimentaire . Sa sortie est attendue le 7 décembre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.