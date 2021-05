Dying Light 2 : Aucun personnage du premier épisode ne sera présent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le studio polonais en charge du développement dea prévu de nous en dire plus tout au long de cette année, en attendant son lancement, prévu en 2021. De ce fait, Techland publie de temps à autre des sessions de questions-réponses, pour lever le voile sur certains points. Après avoir appris qu' il n'y aurait pas de vraies armes à feu dans ce monde post-apocalyptique , nous apprenons que tousCe n'est pas vraiment étonnant lorsque l'on sait que l'action se déroulera plusieurs années plus tard, dans un lieu assez loin d'Harran. Mais Tymon Smektała, lead designer, a expliqué que cette question leur était posée très souvent depuis l'annonce du jeu en 2018. Il a donc insisté sur le fait que non,, pour la raison que nous venons d'évoquer.Toutefois, il précise qu'il y aura certaines références au premier jeu, y compris à quelques personnages, mais il semble qu'il faille être attentif pour les découvrir, puisque plusieurs ne seront pas explicites.Toujours lors de cette session de questions-réponses, la deuxième mise en place par les développeurs, un joueur demande s'il sera possible de ne pas s'allier aux factions et de faire cavalier seul. Ce à quoi Tymon Smektała répond « Vous devez comprendre que le monde est très brutal, primitif et dangereux, avec beaucoup de conflits, et que si vous n'avez pas d'alliés, vous allez mourir très rapidement. »L'option du « loup solitaire » ne sera donc pas permise et il faudra, à un moment ou à un autre, faire équipe avec une ou plusieurs factions.La sortie deest toujours prévue pour 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, sans d'indication supplémentaire pour le moment.