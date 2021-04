Dying Light 2 n'aura pas d'armes à feu, seulement un fusil à pompe rudimentaire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dying Light 2 se montrera normalement un peu plus ces prochains mois, puisqu'il doit sortir en 2021. Pour nous en apprendre un peu plus sur le jeu et certaines de ses fonctionnalités, Techland a publié une vidéo AMA, dans laquelle Tymon Smektała, lead game designer répond à 8 questions.L'une de ces questions concerne donc les armes à feu, qui nous changent littéralement la vie dans le premier opus, une fois que nous tombons dessus. Néanmoins,, suite à une Guerre mondiale et « personne n'est capable d'en créer ». Les joueurs pourront toutefois utiliser des armes à distance, comme des arcs, mais aucune arme à feu ne sera disponible,Tymon Smektała explique que celui-ci peut se tenir d'une main et que dans l'autre, le joueur peut aisément utiliser une machette ou une autre arme de corps à corps, pour en faire une « combinaison redoutable ». Cette arme rudimentaire sera, selon lui, très fragile et facile à détruire. Il faudra donc l'utiliser avec parcimonie si les matériaux nécessaires à sa fabrication sont rares.En outre, parmi les informations de cette session de questions-réponses, Tymon Smektała a encore une fois indiqué que, et que les zombies seront toujours aussi nombreux et dangereux la nuit, y compris sur les toits, qui sont fortement utilisés par les humains, alors que le grappin a été revu.Nous devrions en savoir un peu plus dans les mois à venir, puisque d'autres vidéos de ce genre sont prévues. Une nouvelle présentation lors de l'E3 2021 n'est pas à exclure. Dying Light 2 devrait arriver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.