Dying Light 2 ne proposera finalement pas de cross-play à sa sortie

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'expérience des'annonce intense et immersive, d'autant qu'elle pourra être jouée en coopération jusqu'à quatre joueurs. Malheureusement, et contrairement à ce que nous aurions pu penser,, interdisant donc aux joueurs n'étant pas sur la même plateforme de jouer ensemble. Tymon Smektała, directeur créatif, précise en effet qu', même entre deux consoles de la même famille, mais pas de la même génération.Néanmoins, conscient que le cross-play peut être un véritable plus pour encourager les joueurs à lancer une partie ensemble,Aucun détail supplémentaire n'a été fourni, mais Tymon Smektała affirme que les équipes travaillent pour « le rendre possible après le lancement ». Espérons pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ensemble cette nouvelle aventure, mais n'étant pas sur la même plateforme, que le cross-play ne tardera pas trop à être implanté.Pour rappel, Techland a récemment annoncé que Dying Light 2 serait soutenu pendant cinq ans , avec divers DLC et mises à jour, avec comme objectif d'apporter de nouvelles histoires et d'autres choses toutes aussi intéressantes pour la communauté.arrive ce 4 février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs consulter les configurations PC ici . Vous pouvez également, d'ores et déjà l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire