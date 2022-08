Dying Light 2 : La date de sortie du DLC Bloody Ties dévoilée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Récemment, le studio Techland avait partagé un teaser présentant le premier DLC narratif de, intitulé Bloody Ties. À ce moment-là, les développeurs n'avaient pas indiqué de date de sortie officielle pour ce contenu additionnel et avaient invité les joueurs à suivre l'Opening Night Live de la gamescom 2022 pour en savoir plus.Ainsi, nous savons désormais que, et ce sur toutes les plateformes de jeu. Ce contenu additionnel nous permettra de découvrir une nouvelle aventure scénarisée et un nouveau lieu : Carnage Hall, un ancien opéra transformé en arène. Ce sera alors l'occasion d'accomplir de nouvelles quêtes, réaliser des défis et essayer de nouveaux types d'armes, entre autres.Remarquons que toutes celles et tous ceux précommandant le DLC Bloody Ties obtiendront automatiquement un accès au pack Aristocrate (une arme et une tenue exclusive). Par ailleurs, Techland vient tout juste de déployer une mise à jour communautaire sur Dying Light 2. Celle-ci comprend des corrections et changements demandés par les joueurs.Dying Light 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat.