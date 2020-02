Dying Light 2 : L'utilisation du grappin sera basée sur la physique, et le parkour plus réaliste

Même si le premier opus est un franc succès, Techland souhaite améliorer davantage l'expérience des joueurs. Cela passe par une meilleure utilisation du grappin, et une amélioration du moteur physique pour optimiser le parkour.

Le grappin est plus basé sur la physique. Ça ressemble plus à un truc comme Tarzan ou Spider-Man. Mais on n'en abusera pas parce qu'il faut avoir quelque chose au-dessus de soi pour se balancer.

est l'un des jeux les plus attendus de cette année 2020, malgré son report à une date inconnue il y a quelques semaines . Ce temps supplémentaire permettra aux développeurs de le peaufiner, afin de rendre le jeu de survie encore meilleur, même s'il s'annonce déjà prometteur.Si de nombreuses améliorations ont déjà été abordées par les développeurs, Bartosz Kulon, le game designer s'est exprimé sur le grappin, entre autres, lors d'un échange avec nos confrères de VG247 . Selon lui, dans ce second opus, l'et se rapproche plus « d'un truc comme Tarzan ou Spider-Man », dans le sens où laBartosz Kulon poursuit en expliquant que cela va de pair avec l'amélioration des corniches,, admettant que lui et son équipe avaient fait quelques erreurs dans le premier épisode. « C'était notre première tentative et j'ai fait j'ai de nombreuses erreurs en faisant cela. Dans Dying Light 2 c'est mieux optimisé, plus précis et évidemment un peu plus compliqué ».Pour finir,, le moteur physique a été modifié, toujours en fonction du ressenti de Bartosz Kulon, qui a joué plus de 6 000 heures et a pu voir « beaucoup de choses que les gens normaux n'ont pas vu » dans Dying Light n'a, malheureusement, pas encore de date de sortie,. À l'instar de nombreux autres jeux, il possédera, étant donné qu' il ne sera pas possible de tout voir lors de votre première partie , notamment grâce à un système de choix/conséquence.