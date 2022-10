Dying Light 2 : L'événement « All Hallow's Eve » a débuté

L'événement « All Hallow's Eve » de Dying Light 2, date et détails

À l'approche de la fête d'Halloween, de nombreux studios de développement ont prévu un événement spécial sur leur(s) jeu(x). C'est le cas, par exemple, deavec le retour de « Doktor's Curse », mais aussi deavecL'événement « All Hallow's Eve » est actuellement disponible sur Dying Light 2, et ce plus précisément depuis le. À durée déterminée, celui-ci se terminera. Ainsi, pendant un peu plus d'une semaine, les joueurs et les joueuses pourront découvrirsur le soft.Tout d'abord, la tête de certains infectés a été remplacée par une citrouille. Il s'agit des. D'ailleurs, une fois vaincus, les ennemis laisseront tomber des. Cette ressource spéciale peut être échangée contre des « potions excentriques » auprès de Baka Le Malchanceux.ont plusieurs effets : elles peuvent, par exemple, vous faire sauter plus haut ou bien transformer votre vision en « mode noir et blanc ».Au sujet des friandises, sachez que les développeurs ont introduit, permettant de débloquer, entre autres, le masque Jack'O et le charme « Mort de Rire ! ». Par ailleurs, durant l'événement, il sera possible de participer et réaliser des. Sans oublier, le bundle « Mort de rire » (costume de clown, arme, skin de parapente) qui est gratuit du 3 au 10 novembre. Le tout a été présenté dans une récente bande-annonce.Dying Light 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous désirez avoir un avis sur le titre, sachez que notre test est disponible.