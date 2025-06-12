Vous attendez Dune: Awakening sur consoles ? Funcom a une mauvaise nouvelle pour vous

Alors que Dune: Awakening, le très attendu MMO de survie de Funcom, sort officiellement aujourd'hui sur PC, les joueurs sur consoles vont devoir patienter encore longtemps. En effet, le studio vient de confirmer que la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series ne se fera pas cette année.
Dès son annonce, il a été précisé que Dune: Awakening
arriverait sur PC, puis plus tard sur les consoles PS5 et Xbox Series
. Si aucune fenêtre de sortie n'avait été évoquée jusqu'à maintenant, nous en avons une petite. Mais celle-ci va décevoir, évidemment.
Les joueurs consoles devront prendre leur mal en patience
Dans une récente déclaration auprès d'IGN
, Funcom a précisé que la sortie de Dune: Awakening sur consoles est prévue pour « courant 2026 »
, sans apporter davantage de précisions sur une fenêtre exacte. Un délai particulièrement décevant pour les nombreux fans de l'univers de Dune qui espéraient rejoindre rapidement la planète Arrakis depuis leurs consoles.
Ce manque de visibilité renforce encore l'incertitude quant à la date précise à laquelle les joueurs console pourront enfin profiter de l'expérience complète du jeu. Cela dépendra de l'évolution du jeu sur PC.
Aucune explication officielle pour ce retard
À l'heure actuelle, Funcom n'a pas communiqué clairement sur les raisons de ce retard considérable. La date de sortie console, initialement espérée pour un avenir proche, reste donc particulièrement floue. Compte tenu de cette situation, une sortie dès début 2026 semble désormais peu probable, même si aucun trimestre précis n'a été mentionné par le studio.
Un lancement PC prometteur malgré tout
Malgré ce revers majeur pour les joueurs consoles, Dune: Awakening connaît un succès remarquable sur PC
. Avec plus de 117 000 joueurs simultanés
au lancement anticipé, Funcom semble avoir déjà réussi son pari d'attirer une importante communauté autour du jeu, qui a répondu présent pour le lancement final avec plus de 142 utilisateurs simultanés.
En attendant la sortie sur PS5 et Xbox Series de Dune: Awakening
, Funcom promet de nombreux contenus additionnels et un suivi régulier
. L'objectif étant de créer une communauté fidèle sur le long terme, pour assurer la pérennité du projet. Mais au vu des retours, cela semble bien parti.
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