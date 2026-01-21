Les joueurs de Dune: Awakening peuvent enfin quitter leurs serveurs déserts

L'attente est terminée pour les joueurs présents sur Arrakis depuis un long moment. Funcom vient de déployer la mise à jour permettant le transfert de personnage sur Dune: Awakening. Une fonctionnalité cruciale pour repeupler certains mondes, mais qui s'accompagne de règles strictes pour éviter les pertes d'inventaire.
C'est une fonctionnalité que les survivants d'Arrakis réclamaient à cor et à cri depuis le lancement du jeu en juin 2025
. La possibilité de migrer son personnage vers un autre serveur est désormais une réalité grâce au patch 1.2.40.0
de Dune: Awakening
. Jusqu'à présent, les joueurs étaient enchaînés au monde sur lequel ils avaient créé leur avatar, une contrainte devenue pesante pour beaucoup. Entre les serveurs devenus des villes fantômes par manque de population, ceux dominés outrageusement par une seule faction du Landsraad, ou simplement l'envie de rejoindre des amis installés ailleurs, les raisons de vouloir déménager ne manquaient pas
. Funcom répond enfin à cette demande, offrant une nouvelle liberté de mouvement aux joueurs.
Un déménagement presque sans frontières
Le studio a précisé les modalités de ce transfert, qui se veut le plus complet possible pour ne pas pénaliser la communauté. Il ne s'agit pas de repartir de zéro, mais bien de transporter sa vie virtuelle ailleurs
. Concrètement, vous pouvez emporter votre personnage, l'intégralité de votre inventaire, le contenu de votre banque (y compris vos Solari), ainsi que vos bases et véhicules, à condition qu'ils soient correctement sauvegardés.
Pour limiter les abus et le server hopping intempestif, Funcom a mis en place un système de jeton. Chaque joueur a reçu un jeton de transfert gratuit
. Une fois utilisé, il faudra patienter une semaine entière avant qu'il ne se recharge. Cette cadence hebdomadaire force à réfléchir avant de faire ses valises, transformant chaque migration en un choix stratégique plutôt qu'une impulsion momentanée pour profiter de certains avantages.
Attention aux restrictions et aux pertes de données
Si la liberté est au rendez-vous, elle n'est pas totale. Une restriction majeure a été mise en place pour préserver l'équilibre du jeu puisqu'il est impossible de transférer un personnage d'un serveur privé vers un serveur officiel
. Cette mesure vise probablement à empêcher les joueurs ayant profité de paramètres de difficulté assouplis ou de taux de récolte boostés de venir déséquilibrer l'économie des serveurs publics. L'inverse est cependant possible, vous pouvez quitter un serveur officiel pour rejoindre une partie privée sans souci
.
Avant de lancer la procédure via le navigateur de serveurs, assurez-vous impérativement de vous trouver dans la région du bassin de Hagga. De plus, la prudence est de mise concernant vos biens immobiliers et votre flotte. Funcom insiste sur l'utilisation de l'outil de reconstruction de base et de l'outil de sauvegarde de véhicules. Si vous oubliez de packer vos structures ou vos motos dans ces outils spécifiques, ils seront définitivement perdus dans les sables de votre ancien serveur. Pour les véhicules trop imposants, il faudra jouer du chalumeau pour les démonter et stocker les pièces détachées. Tout cela est dès maintenant disponible dans Dune: Awakening, qui a aussi confirmé son arrivée sur consoles en 2026
.
commentaire (1)
Trop tard pour moi c'était sympa mais c'est chiant y'a trop de jeux a faire, laissez nous le temps de jouer