Dune: Awakening confirme son arrivée sur consoles pour cette année

Après un lancement PC remarqué en juin 2025, le MMO de survie de Funcom se fait désirer sur consoles. Le studio réitère la fenêtre de sortie pour les versions PS5 et Xbox Series, tout en détaillant les défis de cette adaptation très attendue.
Depuis son lancement sur PC en juin 2025, Dune: Awakening a su captiver une large communauté grâce à sa retranscription fidèle de l'univers impitoyable imaginé par Frank Herbert
. Entre la lutte sanglante des dynasties, la quête effrénée de l'épice et la menace constante des vers des sables, le titre a réussi son pari de mêler survie et dimension massivement multijoueur, bien qu'avec le temps, les joueurs aient fini par le délaisser. Pourtant, une grande partie des joueurs restait sur le carreau, les possesseurs de consoles de salon. Funcom vient enfin d'apporter des précisions rassurantes concernant l'arrivée du titre sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Le cap de 2026 est maintenu pour les consoles
C'est à l'occasion d'une session de questions-réponses dans sa newsletter Communinet Signal
que le studio a abordé le sujet brûlant du portage console. Les développeurs ont confirmé que le travail suivait son cours de manière normale. Selon eux, des versions internes du jeu tournent actuellement sur les kits de développement et les résultats sont prometteurs.
Les builds internes avancent bien ! Nous travaillons à personnaliser le jeu pour qu'il soit fluide sur console.
Cette déclaration vient confirmer que l'objectif d'une sortie en 2026 est toujours d'actualité
. Bien qu'aucune date précise n'ait été arrêtée, les joueurs peuvent donc espérer explorer les déserts d'Arrakis depuis leur canapé dans le courant de l'année, une information qui fera plaisir aux joueurs concernés.
L'adaptation manette au cœur des priorités
Le principal défi pour un MMO de cette envergure reste l'ergonomie. Passer d'un combo clavier-souris, offrant une multitude de raccourcis, à une manette de jeu nécessite une refonte complète de l'interface et des contrôles
. L'équipe de développement a souligné que c'était là leur axe de travail majeur actuellement. L'objectif est de garantir que l'expérience ne soit pas dégradée sur un écran de télévision et que la navigation dans les menus de construction ou de gestion.
Les joueurs consoles ne seront pas les seuls à profiter de nouveautés en 2026 puisque Funcom a également teasé l'arrivée imminente du Chapitre 3. Celle-ci promet d'apporter des ajouts substantiels, notamment de nouveaux donjons, une spécialisation des personnages plus poussée et une refonte totale de la boucle de fin de jeu.
Enfin, le studio a évoqué l'arrivée future d'une arène PvP dédiée, bien que cette fonctionnalité ne soit pas prévue pour le lancement du Chapitre 3. Les discussions internes sont en cours pour intégrer cette demande forte de la communauté. En somme, lorsque les joueurs consoles débarqueront enfin sur Arrakis, ils trouveront un jeu bien plus riche et abouti que lors de sa sortie initiale sur PC
. Espérons que cela permette de relancer la hype, étant donné que Dune: Awakening a perdu une grande partie de sa communauté ces derniers mois...
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