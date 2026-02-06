Les développeurs de Dune: Awakening tendent la main aux anciens joueurs pour un nouveau départ

Passé d'un lancement colossal à une fréquentation beaucoup plus modeste, le MMO de survie Dune: Awakening traverse une zone de turbulences. Funcom ne s'avoue pas vaincu et déploie le Chapitre 3, une mise à jour majeure conçue pour séduire à nouveau les joueurs partis explorer d'autres horizons.

Le destin d'un jeu service est rarement un long fleuve tranquille, et Dune: Awakening en fait l'amère expérience. Après un lancement explosif sur Steam, atteignant un pic impressionnant de 189 333 joueurs simultanés, le titre a vu sa population fondre comme neige au soleil dans le désert d'Arrakis. Aujourd'hui, la moyenne quotidienne stagne autour des 10 000 survivants. Une chute qui pourrait sembler catastrophique pour n'importe quel studio, mais que Funcom aborde avec un pragmatisme déconcertant.





Une baisse de régime jugée « naturelle » par les créateurs

Interrogés sur cette dégringolade spectaculaire, les cadres du studio refusent de céder à la panique. Pour eux, il s'agit du cycle de vie classique d'un MMO, même si l'écart entre le lancement et la situation actuelle est abyssal. Ole Andreas, producteur principal, et Tor Egil, responsable du contenu, soulignent la difficulté inhérente au maintien d'une telle base de joueurs sur la durée.

C'est un jeu vivant, et il est naturel d'observer des cycles. Il est globalement difficile d'espérer conserver les chiffres de lancement sur une très longue période, c'est toujours un défi complexe.

Cette philosophie d'acceptation ne signifie pas pour autant que le studio reste inactif. Au contraire, Funcom semble avoir identifié que la rétention ne se joue pas sur la nostalgie du lancement, mais sur l'amélioration concrète de l'expérience utilisateur. C'est précisément l'objectif du tout nouveau Chapitre 3.























Avec le Chapitre 3, nous encourageons le retour des joueurs grâce à un pack dédié et en supprimant certains points de friction. Nous espérons vraiment que les joueurs reviendront tester les nouveautés. Notre but est toujours d'identifier les faiblesses du jeu ou les demandes des joueurs qui correspondent à notre vision, puis de les étoffer.

La stratégie de Funcom est de supprimer les éléments qui pourraient bloquer les joueurs. Le Chapitre 3 ne se contente pas d'ajouter du contenu, il revient sur des mécaniques controversées,. L'objectif est de fluidifier l'expérience et de rendre l'endgame plus attractif pour justifier le retour des anciens joueurs.

Cette main tendue commence-t-elle à porter ses fruits ? Les premiers indicateurs sont timides mais positifs. Depuis le déploiement de la mise à jour, la fréquentation a connu un léger sursaut, passant d'un plateau stable de 9 000 joueurs à un pic de 14 752 utilisateurs selon SteamDB. Ce n'est pas encore le retour à l'âge d'or du lancement, mais il fallait remonter à octobre dernier pour voir de tels chiffres. Signe que les efforts ne sont pas vains.



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