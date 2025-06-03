Dune: Awakening est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 15 septembre 2026 à 18h23
Certaines personnes de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de Dune: Awakening dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Dune: Awakening est-il dans le Game Pass ?
Mise à jour du 15/09 :

Dune: Awakening entre dans le catalogue du Game Pass le 22 septembre 2026, et sera ainsi accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate, Game Pass Premium ou bien PC Game Pass.

Développé ainsi qu'édité par Funcom, Dune: Awakening est un jeu de survie et d'action en monde ouvert, plongé dans l'univers créé par l'écrivain Frank Herbert. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux fans des livres ou bien des films de Denis Villeneuve, ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de Dune: Awakening dans le Game Pass.

Dune: Awakening est-il dans le Game Pass ?

dune-awakening-visuel
Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est malheureusement négative : Dune: Awakening ne figure pas dans le Game Pass. Remarquons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu de Funcom ne semble pas prévue, pour le moment. Effectivement, le studio de développement en charge ainsi que Xbox n'ont pas dévoilé d'informations à ce propos, dernièrement.

Cependant, il y a des chances que Dune: Awakening intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux arrivent régulièrement dans le catalogue du fameux service de Microsoft, et ce, tous les mois pour être plus précis. De ce fait, Dune: Awakening pourrait se rendre disponible dans le Game Pass, à l'avenir.

Miniature vidéo

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte vous lancer dans Dune: Awakening, vous devez absolument acheter le titre, notamment sur PC. D'ailleurs, sachez que vous pouvez obtenir Dune: Awakening tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming. Sa sortie se fera, pour rappel, pour toutes et tous le 10 juin, sur PC via la plateforme de Valve, Steam.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dune: Awakening Codes (Octobre 2026)
Dune: Awakening 29 septembre 2026

Dune: Awakening Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dune: Awakening : Malgré le succès du PvE, les développeurs veulent relancer le PvP
Dune: Awakening 31 août 2026

Dune: Awakening : Malgré le succès du PvE, les développeurs veulent relancer le PvP

Alors que la grande majorité des joueurs de Dune: Awakening préfère explorer Arrakis en paix, les développeurs de Funcom ne comptent pas abandonner les amateurs d'affrontements. Le studio promet des nouveautés majeures pour dynamiser un PvP jusqu'ici mis en retrait au profit du contenu coopératif.
Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails
Dune: Awakening 03 juillet 2026

Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails

Funcom prépare l'arrivée de Dune. Awakening sur consoles le 22 septembre avec une annonce majeure. L'officialisation d'une édition physique sur PlayStation 5, l'ajout d'un mode solo complet et de nombreuses optimisations sont au programme. Une mise à jour massive qui promet de transformer l'expérience de survie sur Arrakis.

commentaire (0)