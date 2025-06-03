Certaines personnes de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de Dune: Awakening dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé ainsi qu'édité par Funcom, Dune: Awakening est un jeu de survie et d'action en monde ouvert, plongé dans l'univers créé par l'écrivain Frank Herbert. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux fans des livres ou bien des films de Denis Villeneuve, ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.



Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de Dune: Awakening dans le Game Pass.





Dune: Awakening est-il dans le Game Pass ?



Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est malheureusement négative : Dune: Awakening ne figure pas dans le Game Pass. Remarquons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu de Funcom ne semble pas prévue, pour le moment. Effectivement, le studio de développement en charge ainsi que Xbox n'ont pas dévoilé d'informations à ce propos, dernièrement.



Cependant, il y a des chances que Dune: Awakening intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux arrivent régulièrement dans le catalogue du fameux service de Microsoft, et ce, tous les mois pour être plus précis. De ce fait, Dune: Awakening pourrait se rendre disponible dans le Game Pass, à l'avenir.











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En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte vous lancer dans, vous devez absolument acheter le titre, notamment sur PC. D'ailleurs, sachez que vous pouvez obtenirtout en faisant des économies grâce à notre. Sa sortie se fera, pour rappel, pour toutes et tous le 10 juin, sur PC via la plateforme de Valve, Steam.