Le chapitre 3 de Dune: Awakening s'annonce comme la refonte ultime que nous attendions

Funcom prépare le terrain pour la plus grande mise à jour de son MMO de survie. Avec le Chapitre 3, Dune: Awakening promet de corriger ses défauts majeurs, notamment en refondant totalement le Landsraad et en enrichissant un contenu de fin de jeu jusqu'ici critiqué.
Dune: Awakening
a toujours été un titre porteur d'immenses promesses. Située dans l'univers de science-fiction emblématique de Frank Herbert, cette réimagination vaste du monde brûlant d'Arrakis, couplée à ses vers des sables colossaux et ses ornithoptères, avait tout pour devenir le MMO de survie par excellence. Pourtant, le parcours de Funcom n'a pas été un long fleuve tranquille. Le contenu de fin de jeu a régulièrement essuyé des critiques, tout comme l'expérience PvP qui, comme c'est souvent le cas, a été victime de vagues de tricheurs, entre autres
. Cependant, avec l'arrivée du Chapitre 3, le jeu s'apprête à recevoir sa plus grosse mise à jour à ce jour, visant à réviser le système du Landsraad et à approfondir considérablement les mécaniques de jeu
.
Une refonte politique nécessaire
Commençons par le gros morceau : le Landsraad
. Avant ce Chapitre 3, vous et vos camarades de guilde passiez votre temps à accomplir des missions pour tenter de décrocher un siège à la table politique. Vingt-cinq positions étaient à saisir, avec une réinitialisation hebdomadaire pour assurer un roulement constant des joueurs. Si l'idée était séduisante sur le papier, le système a rencontré plusieurs problèmes après le lancement. La plupart des quêtes se résumaient à de simples allers-retours fastidieux, transformant l'expérience en une perte de temps frustrante plutôt qu'en une lutte de pouvoir stratégique.
Le système a été entièrement repensé pour offrir une expérience plus gratifiante
. Cette refonte ajoute de nouvelles récompenses tant pour les groupes que pour les joueurs solo, ainsi que des rangs de faction étendus et un tout nouveau système de spécialisation. Vous pourrez désormais choisir parmi le Combat, l'Artisanat, l'Exploration, la Récolte ou le Sabotage, vous permettant ainsi de progresser selon votre propre style de jeu.
De nouveaux défis pour les vétérans
Outre les ajustements politiques, le contenu pur s'étoffe considérablement. Cinq nouveaux lieux de défi font leur apparition, boostant votre progression de faction et influençant le contrôle du Landsraad. Ils s'accompagnent de cinq nouvelles stations de test avec leurs boss associés. Pour les joueurs cherchant à optimiser leur puissance, la Station d'Augmentation permet désormais de faire évoluer l'équipement jusqu'au niveau 6, vous rendant encore plus redoutable sur le terrain.
En parlant d'équipement, l'arsenal s'agrandit également. On note l'arrivée de couteaux à double maniement qui rappellent inévitablement le style de combat de Feyd-Rautha dans le deuxième film Dune, ainsi que le Pyrocket. De plus, une refonte de la Rapière est au programme
, une nouvelle qui ravira les amateurs de corps-à-corps technique.
Histoire et contenu additionnel
Naturellement, cette mise à jour apporte son lot de narration avec des heures de nouveau contenu scénaristique
. L'histoire reprend là où le Chapitre 2 s'était arrêté et vous verra combattre dans l'arène de duel de Neo Carthog, tout en découvrant votre passé et en affrontant certaines vérités inconfortables.
Pour ceux qui souhaitent investir davantage, le DLC payant Raiders of the Land est inclus pour les possesseurs du Season Pass. Il ajoute une multitude de nouveaux composants de construction, 73 pour être précis, et 17 pièces de décoration inspirées par les Contrebandiers de l'Imperium. Si vous cherchez à transformer votre base en un paradis de la contrebande avec des tons bleus, jaunes et bruns, ce pack est fait pour vous.
Funcom a confirmé que le Chapitre 3 de Dune: Awakening arrivera début 2026
. La mise à jour est gratuite pour tous les joueurs, tandis que le DLC est proposé à part pour ceux sans Season Pass. Ce sera peut-être le moment idéal pour retourner sur le MMO, qui avait très vite frustré une partie de la communauté.
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