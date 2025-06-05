Dune: Awakening : Quel serveurs choisir pour les Français ?

Vous êtes Français et souhaitez maximiser vos chances de retrouver d'autres joueurs Français ? Voici la liste des serveurs où les francophones se sont regroupés.

Quels sont les serveurs Français dans Dune: Awakening ?

Grumman

Hagal

Galacia

Comment rejoindre un serveur français dans Dune: Awakening ?

Cliquer sur l'onglet serveur à partir de l'écran d'accueil

Choisir l'un des trois serveurs dans la liste

Choisir un sietch

Lancez votre partie

Grumman → Essentiellement basé sur le PvP avec des guildes dédiées

→ Essentiellement basé sur le PvP avec des guildes dédiées Hagal et Galacia → Plutôt pour le PvE

Avec la sortie du jeu de survie massivement multijoueur,, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'expérience. Mais comme toujours, une partie de la communauté souhaite, si possible,, pour échanger plus facilement, et se faire potentiellement des alliés pour les phases PvP.Lorsque vous lancerez le jeu, vous ne verrez que des serveurs anglais par défaut (à l'heure où ces lignes sont écrites). Mais en amont du lancement de, Funcom a dévoilé la liste des serveurs, ce qui a permis à la communauté de s'organiser,. Il a été décidé que, les mondes nommés :Vous pouvez donc tenter votre chance sur ces serveurs, à condition d'avoir de la place, pour essayer deS'il n'est pas surpeuplé, il est très facile de rejoindre. Il suffit de :Cela ne garantit toutefois pas de tomber sur des Français, puisque de nombreux joueurs ne sont pas au courant de cette organisation. Néanmoins, vous aurez plus de chances d'en croiser.Enfin, avant de faire votre choix, sachez que ces trois serveurs auront des objectifs différents, tout du moins pour une partie des joueurs :Sinon, vous pouvez rejoindre n'importe quel autre serveur, puisque les Français se répartiront aussi dans les autres, où des guides françaises verront aussi le jour, comme sur Corona Borealis. C'est en tout cas les informations qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.