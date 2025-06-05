Dune: Awakening : Quel serveurs choisir pour les Français ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 juin 2025 à 18h52
Vous êtes Français et souhaitez maximiser vos chances de retrouver d'autres joueurs Français ? Voici la liste des serveurs où les francophones se sont regroupés.
Dune: Awakening : Quel serveurs choisir pour les Français ?
Avec la sortie du jeu de survie massivement multijoueur, Dune: Awakening, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'expérience. Mais comme toujours, une partie de la communauté souhaite, si possible, retrouver des francophones, pour échanger plus facilement, et se faire potentiellement des alliés pour les phases PvP.

Quels sont les serveurs Français dans Dune: Awakening ?

Lorsque vous lancerez le jeu, vous ne verrez que des serveurs anglais par défaut (à l'heure où ces lignes sont écrites). Mais en amont du lancement de Dune: Awakening, Funcom a dévoilé la liste des serveurs, ce qui a permis à la communauté de s'organiser, notamment du côté de la France. Il a été décidé que trois serveurs sont à privilégier pour les Français, les mondes nommés :
  • Grumman
  • Hagal
  • Galacia
dune2
Vous pouvez donc tenter votre chance sur ces serveurs, à condition d'avoir de la place, pour essayer de jouer avec d'autres français

Comment rejoindre un serveur français dans Dune: Awakening ?

S'il n'est pas surpeuplé, il est très facile de rejoindre un serveur français dans Dune: Awakening. Il suffit de :
  • Cliquer sur l'onglet serveur à partir de l'écran d'accueil
  • Choisir l'un des trois serveurs dans la liste
  • Choisir un sietch
  • Lancez votre partie
liste-serveurrs-dune
Cela ne garantit toutefois pas de tomber sur des Français, puisque de nombreux joueurs ne sont pas au courant de cette organisation. Néanmoins, vous aurez plus de chances d'en croiser.

Enfin, avant de faire votre choix, sachez que ces trois serveurs auront des objectifs différents, tout du moins pour une partie des joueurs :
  • Grumman → Essentiellement basé sur le PvP avec des guildes dédiées
  • Hagal et Galacia → Plutôt pour le PvE
dune1
Sinon, vous pouvez rejoindre n'importe quel autre serveur, puisque les Français se répartiront aussi dans les autres, où des guides françaises verront aussi le jour, comme sur Corona Borealis. C'est en tout cas les informations qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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