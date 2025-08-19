Dune: Awakening Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2025 à 15h30
Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis son lancement sur le marché, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Dune: Awakening ? Nous vous donnons la réponse.
Dune: Awakening Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis le mois de juin 2025, Dune: Awakening, qui est développé ainsi qu'édité par Funcom, est un jeu d'aventure et MMO. Comme c'est le cas pour un grand nombre de jeux, les joueurs et les joueuses se posent différentes questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités du titre de Funcom. Ainsi, certains d'entre eux se demandent si Dune: Awakening est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Dune: Awakening sur le Steam Deck ?

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Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, mais aussi à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous sommes en mesure d'apporter une réponse à cette question concernant le Steam Deck. Effectivement, les développeurs ont précisé, sur ledit réseau social, que Dune: Awakening est jouable ainsi que compatible avec le Steam Deck.
Cette information est aussi visible sur la page Steam du jeu. Dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est écrit ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Dune: Awakening est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour jouer à Dune: Awakening. Cette nouvelle devrait notamment ravir les détenteurs de la fameuse console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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