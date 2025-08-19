Dune: Awakening Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis son lancement sur le marché, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Dune: Awakening ? Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de jouer à Dune: Awakening sur le Steam Deck ?

Dune: Awakening is now Steam Deck Verified! ✔️



Put some Dune in your Deck and bring a little spice wherever you go. #DuneAwakening pic.twitter.com/hqs2HbXY15 — Dune: Awakening (@DuneAwakening) August 19, 2025

Disponible depuis le mois de juin 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Funcom, est un jeu d'aventure et MMO. Comme c'est le cas pour un grand nombre de jeux, les joueurs et les joueuses se posent différentes questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités du titre de Funcom. Ainsi, certains d'entre eux se demandentGrâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, mais aussi à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous sommes en mesure d'apporter une réponse à cette question concernant. Effectivement, les développeurs ont précisé, sur ledit réseau social, queCette information est aussi visible sur la page Steam du jeu. Dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est écrit ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Dune: Awakening est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Cette nouvelle devrait notamment ravir les détenteurs de la fameuse console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.En guise de conclusion, rappelons queest actuellement disponible sur PC. D'après les dernières informations connues, le titre devrait arriver sur consoles, notamment sur PS5 et sur Xbox Series, mais nous ne possédons pas de date ni même de fenêtre de sortie pour ces portages, à l'heure actuelle.