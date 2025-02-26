Dune: Awakening sera-t-il payant ou free-to-play ? La réponse

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2025 à 17h50
Le MMO très attendu, Dune: Awakening, arrive dans peu de temps. Retour sur son modèle économique, qui a été dévoilé par les développeurs.
Dune: Awakening sera-t-il payant ou free-to-play ? La réponse
Funcom a annoncé Dune: Awakening en août 2022, et le titre, qui est un jeu massivement multijoueur dans un monde ouvert, avec des aspects de survie et de crafting, est censé arriver au mois de mai 2025. Toutefois, en amont de cette sortie, qui est très attendue des joueurs, de nombreux utilisateurs se posent la question du système économique qui va être proposé.

Aurons-nous le droit à un free-to-play avec des achats en jeu, une version payante, voire un abonnement pour jouer à Dune: Awakening ? Voici la réponse.

Dune: Awakening : Payant ou gratuit ?

Alors que nous avons très longtemps ignoré le système économique choisi pour Dune: Awakening, même si une partie des joueurs avaient une idée, compte tenu des habitudes du studio de développement, une réponse a enfin été donnée. À l'occasion du partage de la date de sortie de Dune: Awakening, mais aussi de l'annonce de son créateur de personnage et de son benchmark, d'autres informations ont été révélées.

Il a été précisé que les précommandes pour Dune: Awakening seraient prochainement ouvertes, et que son prix de vente serait de 49,99 €. En d'autres termes, Dune: Awakening ne sera pas gratuit, et il faudra obligatoirement passer par la case achat pour jouer au MMO inspiré du roman culte de Frank Herbert et des adaptations cinématographiques de Denis Villeneuve.

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Rien d'anormal donc, même si le prix de vente peut en repousser plusieurs, notamment pour l'acheter dès la sortie. Les premiers retours seront cruciaux pour lancer une hype et faire en sorte que l'afflux de joueurs augmente avec le temps.

Le fait qu'aucun abonnement ne soit proposé est également une bonne chose, puisque cela permet à ce que toutes les personnes qui payent la somme de 49,99 € aient accès à l'entièreté du contenu. Il n'y aura aucun utilisateur de bridé, ni quoi que ce soit d'autre.
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Rendez-vous donc le 20 mai 2025 pour découvrir Dune: Awakening sur PC, via Steam. À condition de dépenser les 49,99 €.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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