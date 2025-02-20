Dune: Awakening révèle sa date de sortie et quelques informations

Après une longue attente, le MMO dans l'univers de Dune vient de lever le voile sur sa date de sortie. Découvrez également de nouvelles informations au sujet de Dune: Awakening.
Annoncé en 2022 et prévu pour le début de cette année, Dune: Awakening est enfin sur le point d'arriver
. Et il sera bien là pour la première moitié de l'année comme cela avait récemment été promis. Après une longue attente, la date de sortie de Dune: Awakening a enfin été révélée
, et nous donne rendez-vous au printemps prochain.
Date de sortie de Dune: Awakening
Développé par Funcom, Dune: Awakening est un jeu de survie en monde ouvert inspiré du roman culte de Frank Herbert et des adaptations cinématographiques de Denis Villeneuve.
Le titre promet une expérience immersive, où les joueurs devront lutter pour leur survie sur la planète désertique Arrakis, explorer ses mystères et façonner leur destin au sein d'un univers impitoyable.
Et les développeurs viennent d'annoncer que la sortie se fera dès le 20 mai 2025, sur PC, via Steam
. Une date lointaine pour celles et ceux qui espéraient une sortie au début de l'année, en janvier ou en février.
Et la bonne nouvelle est que les joueurs peuvent, dès maintenant, se lancer dans l'aventure en créant leur personnage (via Steam
), qu'ils pourront évidemment importer lors du lancement, fin mai. Voici ce qu'il est possible de faire :
- Créer et personnaliser son personnage, qui pourra être directement importé dans le jeu au lancement.
- Choisir sa planète natale, sa caste et son mentor, parmi un Maître d'armes, une Bene Gesserit, un Mentat ou un Soldat. Ce choix influencera les compétences de départ, mais toutes les écoles seront accessibles par la suite, permettant une personnalisation complète des capacités.
- Obtenir un skin exclusif pour le couteau Frameblade, en téléchargeant et utilisant l'outil de création.
Présenté comme le jeu de survie le plus ambitieux jamais conçu, Dune: Awakening promet une expérience immersive et stratégique
, entre gestion des ressources, alliances, conflits et exploration. Son prix a aussi été révélé : 49,99 €
. Quant aux précommandes, elles ouvriront bientôt d'après les développeurs. Nul doute que plusieurs éditions seront proposées.
En attendant donc le 20 mai prochain, allez dès maintenant créer votre personnage
, pour gagner du temps. Et vous immerger une première fois dans ce riche univers.
commentaire (0)