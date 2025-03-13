Dune: Awakening révèle un système de combat aérien intense et prometteur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 mars 2025 à 15h19
À quelques semaines seulement de fouler les sables brûlants d'Arrakis dans Dune: Awakening, Funcom dévoile une mécanique aérienne spectaculaire.
Dune: Awakening révèle un système de combat aérien intense et prometteur

Des batailles aériennes à couper le souffle

Attendu pour le mois de mai, Dune: Awakening se précise à travers une annonce surprenante : les joueurs pourront s'affronter dans les airs à l'aide de véhicules équipés de roquettes. Ces affrontements aériens impliquent principalement des ornithoptères armés, véhicules emblématiques de l'univers de Frank Herbert. Ces derniers pourront être équipés de lance-roquettes, essentiels pour abattre les ornithoptères ennemis ou protéger vos précieuses réserves d'épice contre les redoutables voleurs à bord des sandcrawlers.

Ornithoptères et véhicules en interaction

Dans son récent billet publié sur son blog officiel, Funcom révèle également que certains ornithoptères pourront remplir une fonction de transporteur. Ces derniers auront la possibilité de transporter d'autres véhicules terrestres, voire d'autres ornithoptères. Bien que cette idée semble étonnante, elle ouvre des perspectives stratégiques prometteuses. Il ne reste plus qu'à imaginer les futurs assauts aériens et les embuscades audacieuses dans les cieux d'Arrakis.

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Une gestion stratégique des ressources sera obligatoire.

Une gestion stratégique des ressources

En plus de ces informations captivantes, Funcom précise que les joueurs devront faire attention à la gestion des munitions, rappelant ainsi l'importance de l'approvisionnement en roquettes pour les batailles aériennes. Préparer minutieusement ses réserves sera donc crucial avant de se lancer dans ces affrontements intenses. Il reste toutefois une zone d'ombre : Funcom n'a pas encore confirmé si d'autres joueurs pourront tirer depuis les véhicules en plein vol, une fonctionnalité demandée par la communauté et qui pourrait rendre l'expérience encore plus immersive.
Les ornithoptères pourront transporter d'autres véhicules tels que des groundcars ou même d'autres ornithoptères. Il sera donc crucial de gérer efficacement les munitions pour les combats aériens.

- Funcom.
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Rendez-vous en mai sur Arrakis

Le lancement de Dune: Awakening est fixé pour le 20 mai, et promet déjà une aventure immersive et intense sur la mythique planète Arrakis, bien que son système économique ne soit pas compris de tous. Funcom promet davantage d'informations prochainement, ce qui ne manquera pas d'alimenter l'attente déjà très élevée autour du jeu. Une chose est certaine : la conquête de l'épice ne sera pas de tout repos, que ce soit dans les sables brûlants ou dans les hauteurs vertigineuses des combats aériens.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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