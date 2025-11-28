Dune: Awakening : Les transferts de serveurs arrivent enfin

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 novembre 2025 à 18h17
Funcom vient de partager des nouvelles cruciales pour l'avenir de Dune: Awakening. Entre le report confirmé des outils de migration et la fermeture programmée de certains serveurs, le studio détaille sa feuille de route pour décembre, promettant de sauvegarder vos précieuses constructions.
Dune: Awakening : Les transferts de serveurs arrivent enfin
Les survivants d'Arrakis attendaient ces nouvelles avec impatience, bien que certaines informations risquent de mettre leur patience à rude épreuve. Funcom a profité d'une publication sur ses canaux officiels pour faire un point complet sur l'état du développement de Dune: Awakening, en se concentrant spécifiquement sur les fonctionnalités les plus demandées par la communauté, c'est-à-dire la gestion des serveurs et la préservation des bases des joueurs.

Les migrations de serveurs détaillées

C'est la nouvelle principale de ce journal de développement, certains serveurs vont prochainement fermés, ceux où la population est assez restreinte. Nous aurons donc une fusion de serveurs et les serveurs concernés avertiront les joueurs « lorsque nous approcherons de la date de début des fusions » pour que chacun puisse l'anticiper. 

Le processus se veut fluide étant donné que celles et ceux qui sont concernés pourront transférer leurs personnages vers des serveurs actifs en conservant l'intégralité de leur inventaire et de leur progression. Et si vous loupez cette période, là encore Funcom fait preuve de souplesse puisqu'il sera possible de migrer plus tard à partir du menu principal. Il ne faut néanmoins pas attendre avant la mi-décembre, voire début 2026 pour que tout cela soit mis en place.

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Un outil pour sauver vos constructions

Le point névralgique de cette migration reste la base, fruit de nombreuses heures de labeur. Funcom promet un Outil de Reconstruction de Base qui permettra de sauvegarder votre architecture pour la redéployer ailleurs. Le studio a d'ailleurs indiqué qu'il allait arriver avec un peu de retard, repoussant donc la fusion de serveurs. 
Nous travaillons dur pour continuer à l'améliorer en prenant vos retours en compte, mais nous avons encore besoin d'un peu de temps pour tout finaliser. La sortie de cette fonctionnalité est donc légèrement repoussée, et elle arrivera désormais avec la prochaine mise à jour.
Outre ces aspects techniques, la prochaine mise à jour apportera également du contenu frais pour le gameplay. Les pilotes seront ravis d'apprendre l'arrivée de conteneurs de fret pour les ornithoptères, une fonctionnalité qui devrait transformer la logistique et le transport de ressources sur Arrakis. De plus, le prochain chapitre du jeu promet d'enrichir l'expérience avec de nouvelles activités, pensées aussi bien pour les joueurs solo que pour les groupes. 

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En dépit de la baisse de joueurs, Funcom ne se laisse pas abattre et tente de remonter la pente. Réponse ces prochaines semaines pour voir si la communauté est réceptive. Dune: Awakening est actuellement disponible sur PC et si vous ne possédez pas encore le MMO, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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