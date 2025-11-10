Dune: Awakening voit sa base de joueurs chuter, et fait pire que Conan Exiles

Malgré un démarrage prometteur, le MMO de survie de Funcom peine à conserver ses joueurs. Cinq mois après sa sortie, Dune: Awakening compte désormais moins de joueurs actifs sur Steam que Conan Exiles, le précédent titre du studio sorti en 2017.
Lancé avec fracas en juin dernier, Dune: Awakening semblait prêt à s'imposer comme une référence du genre survival-MMO
. Pourtant, cinq mois plus tard, la tendance s'inverse, le titre de Funcom enregistre une baisse importante de fréquentation, au point de passer sous son aîné, Conan Exiles. Un signal inquiétant pour un jeu encore jeune, d'autant que ses évaluations sur Steam peinent à remonter.
Des chiffres en berne sur Steam
Selon les données de SteamDB
, Dune: Awakening est passé sous les 10 000 utilisateurs simultanés en moyenne,
avec un pic de 10 593 joueurs sur les dernières 24 heures. En comparaison, Conan Exiles compte moins de joueurs moyen, mais a réussi un pic de 10 899 utilisateurs. Ces chiffres confirment une inversion de tendance durable, relevée par plusieurs utilisateurs sur Reddit
.
L'inimaginable est arrivé. Il y a deux mois, quelqu'un prédisait que Dune passerait sous Conan, et je me disais : impossible. Je pensais que la base de joueurs se stabiliserait autour de 20 000.
Après des débuts difficiles marqués par une étiquette « Majoritairement négative
», Dune: Awakening avait brièvement retrouvé la faveur du public
, avant de retomber à une note « Moyenne
». Les dernières mises à jour n'ont pas suffi à inverser la tendance. Beaucoup estiment que ces correctifs arrivent trop tard
, après que la frustration a déjà fait fuir une partie de la communauté.
Surtout, en dépit de l'univers magnifiquement bien retranscrit et du gameplay prometteur, le système de base qui oblige les joueurs à revenir tous les X temps pour qu'elle ne soit pas détruite, frustre la communauté, et dégoûte plus qu'il ne fidélise. L'un d'eux résume : « J'aime le jeu, mais je déteste le système de base
. Je fais parfois des pauses, et Dune me punit pour ça.
» D'autres évoquent un contenu rapidement répétitif une fois l'Ornithoptère débloqué, ou encore une difficulté excessive en solo.
Conan Exiles reste un modèle de longévité
Ironie du sort, le rival direct de Dune est également signé Funcom. Sorti en 2017, Conan Exiles continue d'attirer une base de joueurs stable et fidèle
, soutenue par une cadence régulière de mises à jour. Malgré son âge, le jeu conserve une évaluation « Majoritairement positive
» sur Steam, soit mieux que son successeur actuel.
Cette comparaison souligne les difficultés rencontrées par Funcom pour fidéliser sur la durée dans un genre où la concurrence ne cesse de croître.
Les prochains mois seront cruciaux pour le MMO, alors que Funcom a connu une vague de licenciements le mois dernier
. Le studio promet néanmoins de continuer à déployer des correctifs et de nouvelles fonctionnalités, espérant regagner la confiance des joueurs. Le potentiel du jeu reste important, mais il faudra un vrai tournant pour qu'il retrouve sa place sur le podium des jeux de survie.
Dune: Awakening reste disponible sur PC, via Steam. Sa sortie sur PS5 et Xbox Series, qui devrait se faire d'ici quelques mois si tout se passe bien, pourrait redynamiser le MMO.
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