Dune: Awakening : Les joueurs sont mécontents du DLC La récolte perdue, Funcom répond

Funcom a, récemment, réagi face à la polémique du DLC La récolte perdue de Dune: Awakening.

Le DLC La récolte perdue de Dune: Awakening n'a pas tenu ses promesses

We have a message to share with you all regarding the Dune Man building pieces that are part of the Lost Harvest DLC.



We are adding more building pieces within the next few weeks. Please take a moment to read our full update: https://t.co/Oy0L0haLBR — Dune: Awakening (@DuneAwakening) September 10, 2025

Funcom répond à la polémique entourant le DLC La récolte perdue de Dune: Awakening

Nous sommes conscients que notre communication concernant le contenu du DLC n'a pas été suffisamment claire. Le DLC Lost Harvest [La récolte perdue] propose divers contenus, notamment une nouvelle histoire parallèle et le Treadwheel, mais la manière dont les éléments de construction Dune Man ont été présentés a laissé entendre qu'il s'agissait d'un ensemble complet, alors que notre intention était de proposer quatre nouveaux éléments venant compléter les ensembles de construction du jeu de base.

Nous comprenons la déception exprimée par certains d'entre vous, et pour y remédier, nous allons créer davantage de pièces de construction Dune Man que nous mettrons à la disposition de tous les propriétaires du DLC Lost Harvest. Nous envisageons d'ajouter environ 15 pièces supplémentaires et nous espérons les rendre disponibles fin septembre ou début octobre.

Édition Deluxe → 50,79 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.

→ au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Ultimate → 62,99 € au lieu de 90 €, soit 30 % de réduction.

Comme vous le savez probablement déjà,a accueilli, le 9 septembre dernier, son premier DLC majeur « La récolte perdue ». Toutefois, très peu de temps après sa sortie,, qui n'aurait pas répondu aux attentes. Il y a peu,Avant le lancement du DLC La récolte perdue de, et selon les informations partagées par Funcom à ce moment-là,: le DLC La récolte perdue deoffre seulement « 4 pièces de construction pour votre base, dans le style des hommes des dunes d'Arrakis ».. Ainsi, dans un récent article, notamment relayé sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs indiquent qu'Funcom a, cependant, prévu de rectifier le tir et déclare ainsi queRappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible sur PC. Le titre arrivera plus tard sur console. Si vous ne possédez pas encore le MMO, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC :