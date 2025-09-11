Dune: Awakening : Les joueurs sont mécontents du DLC La récolte perdue, Funcom répond

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2025 à 16h55
Funcom a, récemment, réagi face à la polémique du DLC La récolte perdue de Dune: Awakening.
Dune: Awakening : Les joueurs sont mécontents du DLC La récolte perdue, Funcom répond
Comme vous le savez probablement déjà, Dune: Awakening a accueilli, le 9 septembre dernier, son premier DLC majeur « La récolte perdue ». Toutefois, très peu de temps après sa sortie, les joueurs et les joueuses ont fait part de leur mécontentement à propos de ce contenu additionnel, qui n'aurait pas répondu aux attentes. Il y a peu, Funcom a pris la parole à la suite des retours négatifs de la communauté au sujet du DLC La récolte perdue de Dune: Awakening.

Le DLC La récolte perdue de Dune: Awakening n'a pas tenu ses promesses

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Avant le lancement du DLC La récolte perdue de Dune: Awakening, et selon les informations partagées par Funcom à ce moment-là, les joueurs et les joueuses s'attendaient à ce que ce contenu additionnel propose un ensemble complet d'hommes des dunes (Dune Man). Cependant, la réalité est loin du compte : le DLC La récolte perdue de Dune: Awakening offre seulement « 4 pièces de construction pour votre base, dans le style des hommes des dunes d'Arrakis ».

Funcom répond à la polémique entourant le DLC La récolte perdue de Dune: Awakening

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Face à cette polémique et aux retours négatifs de la communauté, Funcom a tenu à prendre la parole afin d'apporter des explications. Ainsi, dans un récent article, notamment relayé sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs indiquent qu'il y a, effectivement, eu un manque de communication au sujet du contenu du DLC La récolte perdue de Dune: Awakening
Nous sommes conscients que notre communication concernant le contenu du DLC n'a pas été suffisamment claire. Le DLC Lost Harvest [La récolte perdue] propose divers contenus, notamment une nouvelle histoire parallèle et le Treadwheel, mais la manière dont les éléments de construction Dune Man ont été présentés a laissé entendre qu'il s'agissait d'un ensemble complet, alors que notre intention était de proposer quatre nouveaux éléments venant compléter les ensembles de construction du jeu de base.
Funcom a, cependant, prévu de rectifier le tir et déclare ainsi que de nouvelles pièces de construction Dune Man arrivent pour les détenteurs du DLC La récolte perdue
Nous comprenons la déception exprimée par certains d'entre vous, et pour y remédier, nous allons créer davantage de pièces de construction Dune Man que nous mettrons à la disposition de tous les propriétaires du DLC Lost Harvest. Nous envisageons d'ajouter environ 15 pièces supplémentaires et nous espérons les rendre disponibles fin septembre ou début octobre.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dune: Awakening est actuellement disponible sur PC. Le titre arrivera plus tard sur console. Si vous ne possédez pas encore le MMO, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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