Dune: Awakening : Les joueurs sont mécontents du DLC La récolte perdue, Funcom répond

Dune: Awakening Codes (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
We have a message to share with you all regarding the Dune Man building pieces that are part of the Lost Harvest DLC.— Dune: Awakening (@DuneAwakening) September 10, 2025
We are adding more building pieces within the next few weeks. Please take a moment to read our full update: https://t.co/Oy0L0haLBR
Nous sommes conscients que notre communication concernant le contenu du DLC n'a pas été suffisamment claire. Le DLC Lost Harvest [La récolte perdue] propose divers contenus, notamment une nouvelle histoire parallèle et le Treadwheel, mais la manière dont les éléments de construction Dune Man ont été présentés a laissé entendre qu'il s'agissait d'un ensemble complet, alors que notre intention était de proposer quatre nouveaux éléments venant compléter les ensembles de construction du jeu de base.Funcom a, cependant, prévu de rectifier le tir et déclare ainsi que de nouvelles pièces de construction Dune Man arrivent pour les détenteurs du DLC La récolte perdue :
Nous comprenons la déception exprimée par certains d'entre vous, et pour y remédier, nous allons créer davantage de pièces de construction Dune Man que nous mettrons à la disposition de tous les propriétaires du DLC Lost Harvest. Nous envisageons d'ajouter environ 15 pièces supplémentaires et nous espérons les rendre disponibles fin septembre ou début octobre.Rappelons, en guise de conclusion, que Dune: Awakening est actuellement disponible sur PC. Le titre arrivera plus tard sur console. Si vous ne possédez pas encore le MMO, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC :
commentaire (0)