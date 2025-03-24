Dune: Awakening dévoile complètement son modèle économique, avec une surprise de taille

Attendu par de nombreux fans de MMORPG et amateurs de science-fiction, Dune: Awakening vient de révéler son modèle économique. Si vous craigniez un abonnement mensuel classique comme sur WoW ou FF14, Funcom pourrait bien avoir une bonne nouvelle pour vous…
À mesure que la sortie de Dune: Awakening
approche, les interrogations autour de son système de monétisation se multiplient. Funcom a récemment publié une vidéo expliquant ses choix économiques pour le jeu, et force est de constater que le studio a décidé d'opter pour une formule assez différente des standards actuels des grands MMORPG.
Nous savions déjà qu'il ne serait pas free-to-play
, mais les récentes informations partagées viennent préciser la vision des développeurs, et rassureront peut-être les joueurs.
Pas d'abonnement, mais des DLC optionnels
Contrairement à World of Warcraft ou Final Fantasy XIV, Dune: Awakening sera un jeu payant sans abonnement mensuel
. Dans une récente vidéo, le directeur créatif Joel Bylos a confirmé que le studio privilégiera des mises à jour gratuites régulières, enrichies par des DLC optionnels.
Dune Awakening recevra régulièrement des mises à jour gratuites incluant du contenu inédit, des fonctionnalités et des améliorations de confort. En complément, nous proposerons des DLC facultatifs.
- Joel Bylos.
Ces DLC optionnels accompagneront chaque mise à jour majeure, et un passe de saison sera disponible à l'achat pour regrouper plusieurs d'entre eux à un tarif préférentiel. Les joueurs pourront toutefois les acquérir séparément à leur sortie s'ils le préfèrent.
Pas d'accès anticipé traditionnel, mais un avantage temporaire
Dans la même idée, Dune: Awakening n'arrivera pas en accès anticipé.
C'est-à-dire que le contenu sera déjà assez conséquent et arrivera bel et bien en tant qu'expérience complète. Même si les développeurs ajouteront une pléthore de choses au fil du temps.
Néanmoins, certains joueurs pourront profiter d'un accès anticipé de quelques jours en achetant une édition bien précise. Joel Bylos précise que cette période permettra à l'équipe d'équilibrer efficacement les serveurs, et qu'elle sera accompagnée par la mise en place de serveurs supplémentaires à l'ouverture publique.
En bref :
- Il ne sera pas en accès anticipé, il s'agira du lancement complet.
- Il n'y aura pas d'abonnement.
- Le jeu continuera à s'enrichir de contenu et de fonctionnalités grâce à des mises à jour gratuites.
- Il suivra un modèle commercial classique de DLC optionnels.
Plusieurs éditions de Dune: Awakening
sont disponibles en précommandes. Sinon, l'ambitieux MMO arrivera le 20 mai 2025, sur PC, via Steam, pour la somme de 49,99 €.
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