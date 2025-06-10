Dune: Awakening est déjà un succès, le studio s'exprime

Dune Awakening connaît un lancement fracassant. À peine entré en accès anticipé, le nouveau MMO de survie signé Funcom rassemble déjà plus de 117 000 joueurs simultanés sur Steam. Un démarrage impressionnant salué par une communauté conquise, alors même que la sortie officielle est prévue pour aujourd'hui.
5 jours après sa sortie en accès anticipé, et alors que tout les joueurs sont sur le point de découvrir le dernier jeu de survie et de crafting de Funcom, le studio s'est exprimé sur ce succès, et est très fier des performances du MMO. L'avenir s'annonce radieux, d'autant plus que les critiques sont très positives sur Steam.
Une entrée remarquée pour le nouveau MMO de Funcom
Disponible en accès anticipé depuis le 5 juin
, Dune: Awakening
se distingue par un lancement remarquablement fluide. Le jeu a rapidement inversé la tendance initialement négative de ses évaluations Steam pour atteindre une majorité d'avis positifs (88 % à l'heure où ces lignes sont écrites), phénomène plutôt rare dans l'univers souvent chaotique des sorties de jeux massivement multijoueur.
Dans un message vidéo publié sur YouTube
, Rui Casais, PDG de Funcom, ne cache pas sa satisfaction :
Ce week-end a été exceptionnel. Jamais nous n'aurions imaginé accueillir autant de joueurs dès l'accès anticipé. Vous avez été plus de 117 000 à jouer simultanément, et vos retours positifs nous touchent profondément.
Une réactivité exemplaire face aux retours des joueurs
L'équipe de développement, attentive à chaque retour des joueurs, multiplie les correctifs avec une cadence impressionnante. « Nous avons déployé des patchs quasiment quotidiennement
», précise Rui Casais, conscient des perturbations occasionnées par ces mises à jour fréquentes.
Cependant, Funcom promet de raccourcir les temps de maintenance et d'optimiser la gestion des files d'attente
, souvent problématiques lors des pics de fréquentation : « Nous savons que les files d'attente ont été parfois longues, surtout au lancement jeudi dernier. Nous travaillons actuellement à une meilleure répartition des joueurs afin d'assurer une expérience plus fluide.
» Ces files d'attente sont toutefois bien moins longues que la plupart des MMO lors du lancement, signe que Funcom a véritablement réussi sa sortie.
Un modèle à suivre pour les lancements de jeux en ligne
Ces derniers temps, l'industrie vidéoludique a habitué les joueurs à des lancements perturbés par des bugs majeurs et des soucis techniques frustrants. À l'inverse, Dune Awakening
redéfinit les standards en assurant une sortie stable et réactive aux retours de sa communauté. Les joueurs saluent déjà ce modèle exemplaire de lancement anticipé, qui leur permet d'expérimenter sereinement les mécaniques poussées de survie, d'artisanat et de construction proposées par le jeu.
Une immersion totale dans l'univers impitoyable d'Arrakis
Dune: Awakening plonge les joueurs au cœur d'Arrakis, une planète hostile où chaque erreur peut coûter cher. Entre déshydratation, tempêtes de sable mortelles, vers de sable et affrontements intenses, les mécaniques de survie se révèlent à la fois exigeantes et gratifiantes.
Les joueurs peuvent rejoindre des factions, créer des guildes, bâtir des bases fortifiées et personnaliser leurs personnages grâce à un système complexe d'arbres de compétences. Une richesse de gameplay qui explique sans doute le succès immédiat rencontré par le jeu.
Alors que le jeu s'apprête à sortir pour toutes et tous, Funcom rassure les joueurs sur la disponibilité des serveurs : « Nous ouvrirons de nombreux serveurs supplémentaires. Pas d'inquiétude, il y aura de la place pour tout le monde
». Rendez-vous donc ces prochaines heures pour découvrir Dune: Awakening, sur PC. Sa sortie sur consoles se fera plus tard
.
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