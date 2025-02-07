Dune: Awakening dévoile la beauté sauvage d'Arrakis dans une nouvelle vidéo

Les développeurs du futur MMO viennent de mettre en ligne une nouvelle vidéo, dans laquelle le monde d'Arrakis est magnifiquement dévoilé.
Funcom continue de lever le voile sur Dune: Awakening en montrant une nouvelle vidéo mettant en avant la splendeur et la diversité de la planète Arrakis
. Ce vaste monde désertique, connu pour son climat hostile et ses dunes infinies, recèle pourtant une richesse insoupçonnée de paysages et de secrets que les joueurs pourront explorer.
Un monde désertique, mais riche en diversité
Si Dune: Awakening se déroule principalement sur un immense désert, la vidéo révèle des environnements variés, allant des cités fortifiées aux ruines abandonnées, en passant par des oasis cachées et des montagnes rocheuses
. Chaque lieu semble receler des mystères et des ressources précieuses, ajoutant une profondeur stratégique à l'exploration et à la survie.
Les joueurs devront non seulement faire face aux conditions extrêmes d'Arrakis, mais aussi aux menaces que représentent les autres factions et les gigantesques vers des sables, symboles emblématiques de l'univers de Dune.
Décrit comme un MMO de survie en monde ouvert, Dune: Awakening promet une expérience immersive où les joueurs pourront évoluer de simples survivants à véritables puissances capables de défier l'Imperium
. Le jeu mettra en avant des mécaniques de construction, de combat et de gestion des ressources, offrant une liberté totale dans l'évolution de son personnage et de sa faction.
Les premiers retours sont plutôt mitigés après les alphas, mais cela devrait s'arranger à mesure que nous nous approchons de la sortie. Celle-ci est prévue pour début 2025, mais les développeurs se sont montrés plus flous quant à la fenêtre exact
e. Son arrivée se fera sur PC dans un premier temps, avant d'arriver ensuite sur console
.
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