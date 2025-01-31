Dune: Awakening : La fenêtre de sortie est trompeuse

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 janvier 2025 à 12h45
Annoncé depuis pas mal de temps pour sortir au début de l'année 2025, Dune: Awakening pourrait finalement attendre avant de se montrer...
Dune: Awakening : La fenêtre de sortie est trompeuse
L'attendu Dune: Awakening, le MMORPG de Funcom, promet d'immerger les joueurs dans l'univers impitoyable d'Arrakis, au cœur de deux films ces dernières années, avec l'adaptation du roman de Frank Herbert par Denis Villeneuve. Cependant, la date de sortie annoncée pour « début 2025 » semble plus vague qu'espérée, laissant entendre que le jeu pourrait ne pas arriver aussi tôt que prévu.

Une fenêtre de sortie encore incertaine pour Dune: Awakening

Dans une interview accordée à Eurogamer, Scott Junior, producteur exécutif du jeu, a reconnu que la notion de « début 2025 » restait flexible. « Cela dépend de comment on définit "début". Cela pourrait être la première moitié de 2025. Je vais m'en tenir à ça. »

Une déclaration qui laisse entendre que la sortie pourrait être repoussée jusqu'à mi-2025, bien que Funcom maintienne officiellement sa fenêtre de lancement pour le moment.

Contrairement à d'autres MMORPG comme World of Warcraft, Dune: Awakening ne sera ni free-to-play, ni basé sur un abonnement mensuel. Scott Junior a confirmé que le jeu nécessitera un achat unique, avec des extensions payantes prévues après le lancement qui prolongeront l'aventure.
Nous annoncerons notre stratégie de monétisation un peu plus tard, mais je peux déjà dire qu'il n'y aura pas d'abonnement.
Miniature vidéo

Ce choix de modèle économique positionne Dune: Awakening comme un MMORPG premium, misant sur un contenu de qualité plutôt que sur une approche free-to-play. Cela séduira probablement moins de joueurs au lancement, mais pourrait fidéliser les joueurs à terme.

Lorsque le jeu sortira, il arrivera dans un état finalisé, avec un contenu complet dès le lancement. Par la suite, des mises à jour régulières viendront enrichir l'histoire et ajouter de nouvelles quêtes. Concernant les plateformes, la sortie sur PC est confirmée en priorité, tandis qu'une version console est prévue mais rencontre des défis techniques, notamment pour son adaptation sur Xbox Series S.

Nous en saurons plus au sujet de Dune: Awakening ces prochaines semaines, maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite avant sa sortie. Une bêta pourrait même être organisée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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