Dune: Awakening : Créez votre personnage dès maintenant, en attendant sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2025 à 18h28
En attendant la sortie de Dune: Awakening, qui vient de révéler sa date, créez dès maintenant votre personnage pour gagner du temps et découvrir en amont le MMO de Funcom.
Dune: Awakening : Créez votre personnage dès maintenant, en attendant sa sortie
L'aventure Dune: Awakening approche à grands pas avec sa sortie prévue le 20 mai 2025, mais vous pouvez déjà façonner votre personnage et vous préparer à fouler les sables d'Arrakis. Grâce au Créateur de Personnage, disponible dès maintenant sur Steam, les joueurs peuvent personnaliser leur avatar et tester les performances de leur PC avant le grand lancement.

Un premier pas dans l'univers de Dune

Funcom offre aux joueurs l'opportunité unique de créer leur personnage à l'avance, afin qu'ils soient prêts dès le jour de la sortie officielle. Ce mode permet de :
  • Personnaliser son apparence dans les moindres détails.
  • Choisir son origine, parmi différentes planètes natales.
  • Sélectionner sa caste et son mentor, influençant les premières compétences.
  • Obtenir un skin exclusif du couteau Frameblade en téléchargeant et utilisant l'outil de création.
dune-createur

Un choix crucial : quel sera votre destin sur Arrakis ?

Dans Dune: Awakening, chaque joueur doit déterminer son rôle dans l'univers impitoyable d'Arrakis en choisissant son mentor parmi :
  • Un Maître d'armes pour une approche basée sur le combat rapproché.
  • Une Bene Gesserit, experte en manipulation et en contrôle des esprits.
  • Un Mentat, brillant stratège utilisant sa logique avancée.
  • Un Soldat, idéal pour ceux qui veulent dominer le champ de bataille.
Bien que ces choix déterminent vos compétences de départ, il sera possible d'apprendre et de mélanger d'autres styles de jeu au fil de votre progression.

Miniature vidéo

Testez votre PC avec le mode Benchmark

En plus de l'outil de personnalisation, le mode Benchmark permet de tester les performances de votre machine tout en profitant d'un aperçu spectaculaire du jeu :
  • Vol en ornithoptère à travers le désert.
  • Tempêtes de sable dynamiques testant votre carte graphique.
  • Rencontre avec un ver des sables géant dans toute sa majesté.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Il faudra toutefois attendre le 20 mai prochain pour découvrir totalement Dune: Awakening, sur PC via Steam. Vous pourrez prochainement le précommander, d'après les mots des développeurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Dune: Awakening est-il dans le Game Pass ?
Dune: Awakening 15 septembre 2026

Dune: Awakening est-il dans le Game Pass ?

Certaines personnes de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de Dune: Awakening dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Dune: Awakening : Malgré le succès du PvE, les développeurs veulent relancer le PvP
Dune: Awakening 31 août 2026

Dune: Awakening : Malgré le succès du PvE, les développeurs veulent relancer le PvP

Alors que la grande majorité des joueurs de Dune: Awakening préfère explorer Arrakis en paix, les développeurs de Funcom ne comptent pas abandonner les amateurs d'affrontements. Le studio promet des nouveautés majeures pour dynamiser un PvP jusqu'ici mis en retrait au profit du contenu coopératif.
Dune: Awakening Codes (Septembre 2026)
Dune: Awakening 30 août 2026

Dune: Awakening Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

commentaire (1)

Avatar
Paul (invité) Le 20/02/2025 à 21:02

Trois mois pour créer son personnage ça va ils ont vu large 😹