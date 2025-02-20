Dune: Awakening : Créez votre personnage dès maintenant, en attendant sa sortie

En attendant la sortie de Dune: Awakening, qui vient de révéler sa date, créez dès maintenant votre personnage pour gagner du temps et découvrir en amont le MMO de Funcom.
L'aventure Dune: Awakening approche à grands pas avec sa sortie prévue le 20 mai 2025
, mais vous pouvez déjà façonner votre personnage et vous préparer à fouler les sables d'Arrakis. Grâce au Créateur de Personnage, disponible dès maintenant sur Steam, les joueurs peuvent personnaliser leur avatar et tester les performances de leur PC avant le grand lancement
.
Un premier pas dans l'univers de Dune
Funcom offre aux joueurs l'opportunité unique de créer leur personnage à l'avance, afin qu'ils soient prêts dès le jour de la sortie officielle. Ce mode permet de :
- Personnaliser son apparence dans les moindres détails.
- Choisir son origine, parmi différentes planètes natales.
- Sélectionner sa caste et son mentor, influençant les premières compétences.
- Obtenir un skin exclusif du couteau Frameblade en téléchargeant et utilisant l'outil de création.
Un choix crucial : quel sera votre destin sur Arrakis ?
Dans Dune: Awakening, chaque joueur doit déterminer son rôle dans l'univers impitoyable d'Arrakis en choisissant son mentor parmi :
- Un Maître d'armes pour une approche basée sur le combat rapproché.
- Une Bene Gesserit, experte en manipulation et en contrôle des esprits.
- Un Mentat, brillant stratège utilisant sa logique avancée.
- Un Soldat, idéal pour ceux qui veulent dominer le champ de bataille.
Bien que ces choix déterminent vos compétences de départ, il sera possible d'apprendre et de mélanger d'autres styles de jeu au fil de votre progression
.
Testez votre PC avec le mode Benchmark
En plus de l'outil de personnalisation, le mode Benchmark permet de tester les performances de votre machine tout en profitant d'un aperçu spectaculaire du jeu
:
Il faudra toutefois attendre le 20 mai prochain pour découvrir totalement Dune: Awakening, sur PC via Steam
- Vol en ornithoptère à travers le désert.
- Tempêtes de sable dynamiques testant votre carte graphique.
- Rencontre avec un ver des sables géant dans toute sa majesté.
. Vous pourrez prochainement le précommander, d'après les mots des développeurs.
commentaire (1)
Trois mois pour créer son personnage ça va ils ont vu large 😹