Dune: Awakening cartonne déjà sur Steam : Près de 100 000 joueurs avant même sa sortie officielle

Le désert d'Arrakis n'est même pas encore officiellement ouvert à tous, mais le succès est déjà au rendez-vous pour Dune: Awakening. Ce nouveau MMORPG axé sur la survie, inspiré de la saga culte de Frank Herbert, attire actuellement une foule impressionnante sur Steam grâce à son accès anticipé.
Sans grande surprise et malgré des premières critiques assez négatives, Dune: Awakening
est un succès sur Steam. Les premières heures sont une réussite, avec près de 100 000 joueurs simultanés et des critiques maintenant très positives. De quoi voir sereinement arriver la sortie finale, dans quelques jours.
Un lancement anticipé sous le signe du succès
Disponible uniquement depuis quelques heures pour les acheteurs des éditions Deluxe et Ultimate, Dune: Awakening
fait déjà figure de phénomène. Avant même son lancement officiel prévu le mardi 10 juin, le jeu affiche des chiffres spectaculaires :
- 93 634 joueurs simultanés au pic de la journée, selon SteamDB.
- 80 % d'avis positifs sur un total de 2 774 évaluations.
Ces résultats impressionnants confirment la très forte attente autour du jeu, actuellement le plus populaire en termes de wishlist dans la catégorie survie sur Steam et deuxième en termes de meilleures ventes sur la plateforme.
L'univers fascinant de Dune, moteur du succès
Le succès rapide de Dune: Awakening
ne surprendra sans doute personne. L'univers de Dune, intronisé par les romans de Frank Herbert puis par les films récents de Denis Villeneuve, captive naturellement les foules. Après des adaptations mémorables comme l'iconique Dune 2 et le récent Dune: Spice Wars, transposer cet univers dans un format MMO de survie inspiré de titres comme Valheim, No Man's Sky ou DayZ semblait être une évidence.
Ce choix stratégique de la part du développeur Funcom semble d'ores et déjà validé par les joueurs, qui se pressent en masse sur Arrakis pour bâtir leur base, chevaucher des speeders, escalader les falaises rocheuses et éviter les redoutables vers des sables
.
Quelques soucis mineurs au démarrage
Cependant, tout n'est pas encore parfait. Comme souvent lors des premiers jours d'un jeu très attendu, quelques problèmes techniques se sont manifestés :
- Des crashs réguliers pour certains joueurs.
- Quelques soucis de performances graphiques.
- Des problèmes de connexion aux serveurs (rapidement corrigés par Funcom).
Ces incidents expliquent la note initialement mauvaise sur Steam, avant que tout ne rentre dans l'ordre, grâce à la réactivité des développeurs. Une maintenance importante des serveurs
a d'ailleurs lieu ce 6 juin dans la matinée.
Si le succès est déjà incontestable avec les acheteurs des éditions spéciales, l'ouverture officielle à tous les joueurs ayant opté pour l'édition standard pourrait bien faire exploser ces chiffres dès mardi prochain
. Il sera intéressant de suivre l'évolution de Dune: Awakening
dans les prochains jours, mais une chose semble certaine : le MMO de Funcom a déjà réussi son décollage, et semble bien parti pour devenir l'un des incontournables de l'année 2025
.
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