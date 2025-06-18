Dune: Awakening apporte des changements au PvP (version 1.1.0.15)

Funcom est très réactif. Les premiers changements pour le PvP viennent d'avoir lieu avec la mise à jour 1.1.0.15, pour le plus grand plaisir des joueurs.
Alors que les joueurs étaient de plus en plus frustrés par le PvP
, les développeurs avaient annoncé être sur le coup pour apporter des changements. Et ils sont déjà disponibles, avec deux modifications majeures qui feront plaisir.
Des changements pour le PvP
Par exemple, le respawn va évoluer.
Il faudra maintenant patienter 70 secondes pour le premier respawn, et les autres arriveront après 115 secondes, ce qui évitera un retour trop rapide. Ensuite, les véhicules n'infligeront plus de dégâts aux joueurs,
ce qui devrait enfin mettre l'accent sur les combats terrestres, l'un des points forts de Dune: Awakening
.
Pour le reste, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de la version 1.1.0.15
ci-dessous.
Patch notes 1.1.0.15 Dune: Awakening
CHANGEMENTS
- Le temps de réapparition dans les zones PvP a été ajusté. La première réapparition prend désormais 70 secondes, et les réapparitions suivantes prendront 115 secondes.
- Le schéma du moteur Ornithoptère Dvyetz Mk5 a été retiré des tables de butin, étant devenu obsolète.
- Les joueurs ne subissent plus de dégâts lorsqu'ils sont percutés par des véhicules.
- Comme la fonction de déblocage (Unstuck) ne fonctionne pas pour les véhicules ni lorsque le joueur est sur la carte Overland, le bouton « Unstuck » ne s'affichera plus dans ces situations.
- Les messages de service, tels que les alertes de redémarrage du serveur, apparaissent désormais au centre supérieur de l'écran pour une meilleure visibilité (ils étaient précédemment placés dans le coin supérieur droit).
- Une sécurité supplémentaire a été ajoutée lorsque le joueur réapparaît sur une autre carte : les joueurs doivent désormais taper manuellement « Respawn » dans la fenêtre de confirmation.
- Lorsque les joueurs sélectionnent l'onglet des serveurs privés dans le navigateur de serveurs, une notification apparaît désormais.
- Plusieurs autres changements ont été effectués pour améliorer davantage la stabilité du serveur et du client de jeu.
CORRECTIONS
- Correction d'un problème qui pouvait faire geler le client de jeu lorsque le joueur tentait de traverser la frontière du serveur du Deep Desert.
- Correction d'un problème où les joueurs ayant partagé l'accès de leur base avec des amis ne pouvaient parfois pas abandonner leur base via un marqueur sur la carte.
- Correction d'un problème où les trajectoires des fléchettes du Pistolet Maula déviaient parfois de leur direction prévue.
- Correction d'un problème où le chef Atréides que le joueur devait éliminer dans le contrat avancé « Mentat – Cataloging Defectors » réapparaissait immédiatement après avoir été tué.
- Correction d'un problème pouvant causer un crash lors de la restauration d'un véhicule avec l'outil de sauvegarde de véhicule (Vehicle Backup Tool).
- Correction d'un problème permettant de déplacer des Crysknifes dans des conteneurs de stockage en les échangeant contre d'autres objets.
- Correction d'un problème empêchant l'application du bonus de réduction du temps de raffinage du Landsraad lorsque plusieurs instances de la même ressource étaient raffinées simultanément.
- Correction d'un problème pouvant entraîner la perte de Solaris déposés en banque.
- Correction d'un problème empêchant l'affichage des notifications d'alerte de service en raison du blocage par d'autres notifications.
- Correction d'un problème bloquant la progression du joueur dans l'histoire d'une faction s'il quittait trop tôt le dialogue avec Anton Tolliver après avoir livré le contrat « Deep Extraction ».
- Correction d'un exploit permettant aux joueurs d'endommager les bases d'autres joueurs à l'aide d'un cutteray.
- Correction d'un problème où les étapes de progression du « Research Journey » ne se validaient pas rétroactivement si le joueur était dans un véhicule en effectuant les recherches. Une déconnexion et une reconnexion au jeu étaient nécessaires pour résoudre le problème.
- Correction d'un exploit permettant aux joueurs de prélever de l'eau d'un distille-mort (deathstill) inexistant dans une base.
- Correction d'un exploit permettant aux joueurs de tirer une salve de projectiles simultanément.
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