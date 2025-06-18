Dune: Awakening apporte des changements au PvP (version 1.1.0.15)

Dune: Awakening est un MMO de survie développé par Funcom, sorti sur PC et prévu consoles next-gen. Plongez dans l'univers de Dune, explorez Arrakis, survivez aux tempêtes et aux Vers des Sables, récoltez des ressources, bâtissez des bases et luttez pour l'épice dans un monde ouvert persistant, enrichi par des mises à jour régulières.