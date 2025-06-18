Dune: Awakening apporte des changements au PvP (version 1.1.0.15)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 juin 2025 à 11h17
Funcom est très réactif. Les premiers changements pour le PvP viennent d'avoir lieu avec la mise à jour 1.1.0.15, pour le plus grand plaisir des joueurs.
Dune: Awakening apporte des changements au PvP (version 1.1.0.15)
Alors que les joueurs étaient de plus en plus frustrés par le PvP, les développeurs avaient annoncé être sur le coup pour apporter des changements. Et ils sont déjà disponibles, avec deux modifications majeures qui feront plaisir. 

Des changements pour le PvP

Par exemple, le respawn va évoluer. Il faudra maintenant patienter 70 secondes pour le premier respawn, et les autres arriveront après 115 secondes, ce qui évitera un retour trop rapide. Ensuite, les véhicules n'infligeront plus de dégâts aux joueurs, ce qui devrait enfin mettre l'accent sur les combats terrestres, l'un des points forts de Dune: Awakening.

Pour le reste, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de la version 1.1.0.15 ci-dessous.

Patch notes 1.1.0.15 Dune: Awakening

CHANGEMENTS

  • Le temps de réapparition dans les zones PvP a été ajusté. La première réapparition prend désormais 70 secondes, et les réapparitions suivantes prendront 115 secondes.
  • Le schéma du moteur Ornithoptère Dvyetz Mk5 a été retiré des tables de butin, étant devenu obsolète.
  • Les joueurs ne subissent plus de dégâts lorsqu'ils sont percutés par des véhicules.
  • Comme la fonction de déblocage (Unstuck) ne fonctionne pas pour les véhicules ni lorsque le joueur est sur la carte Overland, le bouton « Unstuck » ne s'affichera plus dans ces situations.
  • Les messages de service, tels que les alertes de redémarrage du serveur, apparaissent désormais au centre supérieur de l'écran pour une meilleure visibilité (ils étaient précédemment placés dans le coin supérieur droit).
  • Une sécurité supplémentaire a été ajoutée lorsque le joueur réapparaît sur une autre carte : les joueurs doivent désormais taper manuellement « Respawn » dans la fenêtre de confirmation.
  • Lorsque les joueurs sélectionnent l'onglet des serveurs privés dans le navigateur de serveurs, une notification apparaît désormais.
  • Plusieurs autres changements ont été effectués pour améliorer davantage la stabilité du serveur et du client de jeu.

CORRECTIONS

  • Correction d'un problème qui pouvait faire geler le client de jeu lorsque le joueur tentait de traverser la frontière du serveur du Deep Desert.
  • Correction d'un problème où les joueurs ayant partagé l'accès de leur base avec des amis ne pouvaient parfois pas abandonner leur base via un marqueur sur la carte.
  • Correction d'un problème où les trajectoires des fléchettes du Pistolet Maula déviaient parfois de leur direction prévue.
  • Correction d'un problème où le chef Atréides que le joueur devait éliminer dans le contrat avancé « Mentat – Cataloging Defectors » réapparaissait immédiatement après avoir été tué.
  • Correction d'un problème pouvant causer un crash lors de la restauration d'un véhicule avec l'outil de sauvegarde de véhicule (Vehicle Backup Tool).
  • Correction d'un problème permettant de déplacer des Crysknifes dans des conteneurs de stockage en les échangeant contre d'autres objets.
  • Correction d'un problème empêchant l'application du bonus de réduction du temps de raffinage du Landsraad lorsque plusieurs instances de la même ressource étaient raffinées simultanément.
  • Correction d'un problème pouvant entraîner la perte de Solaris déposés en banque.
  • Correction d'un problème empêchant l'affichage des notifications d'alerte de service en raison du blocage par d'autres notifications.
  • Correction d'un problème bloquant la progression du joueur dans l'histoire d'une faction s'il quittait trop tôt le dialogue avec Anton Tolliver après avoir livré le contrat « Deep Extraction ».
  • Correction d'un exploit permettant aux joueurs d'endommager les bases d'autres joueurs à l'aide d'un cutteray.
  • Correction d'un problème où les étapes de progression du « Research Journey » ne se validaient pas rétroactivement si le joueur était dans un véhicule en effectuant les recherches. Une déconnexion et une reconnexion au jeu étaient nécessaires pour résoudre le problème.
  • Correction d'un exploit permettant aux joueurs de prélever de l'eau d'un distille-mort (deathstill) inexistant dans une base.
  • Correction d'un exploit permettant aux joueurs de tirer une salve de projectiles simultanément.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails
Dune: Awakening 03 juillet 2026

Dune: Awakening confirme une version physique sur PS5, et partage de nouveaux détails

Funcom prépare l'arrivée de Dune. Awakening sur consoles le 22 septembre avec une annonce majeure. L'officialisation d'une édition physique sur PlayStation 5, l'ajout d'un mode solo complet et de nombreuses optimisations sont au programme. Une mise à jour massive qui promet de transformer l'expérience de survie sur Arrakis.
Dune: Awakening Codes (Juillet 2026)
Dune: Awakening 29 juin 2026

Dune: Awakening Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dune: Awakening, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pourquoi Dune: Awakening sortira sur consoles sans l'une des fonctionnalités les plus attendues ?
Dune: Awakening 05 juin 2026

Pourquoi Dune: Awakening sortira sur consoles sans l'une des fonctionnalités les plus attendues ?

Dune: Awakening s'apprête à débarquer sur consoles, mais les joueurs devront faire une croix sur le cross-play au lancement. Le studio Funcom préfère concentrer ses efforts sur l'optimisation des portages et l'ajout d'un mode solo inédit, laissant les explorateurs d'Arrakis isolés sur leurs plateformes respectives.

commentaire (0)