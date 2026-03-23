Une future extension de Dragon's Dogma 2 teasée dans une illustration anniversaire ?

Dragon's Dogma 2 a partagé un message d'anniversaire et une image sur X/Twitter pour son 2e anniversaire. Mais un utilisateur a noté plusieurs détails aux allures d'indices annonçant le contenu d'un prochain DLC.

Une menace volante annoncée au milieu d'un anniversaire bien arrosé

Might be a tease. Someone with access to the models has to pose them to create this & this is ingame since there's aliasing around the hair of NPCs



I don't recognize the character behind Cliodna, items in the table could be hint, maybe is not just gibberish on the paper



Hopium pic.twitter.com/mt9M1oqzrO — Alvaro (@royal_release) March 22, 2026

Une potentielle extension pour Dragon's Dogma 2 qui n'a pas été officialisée par Capcom

There's a note on the table. It says "Sightings of griffins flying in from the northern region of Organ have been confirmed." Is Organ a new region? It's never mentioned in the game. pic.twitter.com/FoWouIjq1q — Chainsaw McFacepunch (@MrMcFacepunch) March 22, 2026

PC Édition Standard → 12,29 € au lieu de 40 €, soit 69 % de réduction. Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 75 €, soit 61 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 27,39 € au lieu de 75 €, soit 63 % de réduction. Édition Standard → 64,98 € au lieu de 85 €, soit 24 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Le 24 mars 2026,a officiellement soufflé sa deuxième bougie. Pour marquer l'événement, Capcom a partagé sur le compte X/Twitter du jeudestiné à la communauté.L'image en question montre de nombreux personnages réunis dans ce qui semble être une salle de réception ou une taverne, levant leurs choppes en l'honneur de cet anniversaire. Cependant, au milieu des bougies et des pièces de viande, de curieux détails ont retenu l'attention de plusieurs utilisateurs du réseau social.En observant plus en détail l'illustration anniversaire, deux d'entre eux ont noté la présence de deux détails qui ne sont pas disponibles actuellement dans Dragon's Dogma 2. Le premier détail, repéré par un certain Alvaro, estTandis que le second détail, mis en lumière par l'utilisateur Chainsaw McFacepunch, est la note écrite sur le parchemin visible au premier plan.Cette missive précise queOr, cette province n'est pas accessible dans le jeu de base. Par curiosité, les deux observateurs ont partagé leurs découvertes sur X/Twitter. Mais pour le moment, Capcom n'a pas répondu.pour Dragon's Dogma 2 et que son scénario pourrait avoir un lien avec l'éventuelle arrivée de griffons à Organ. Cependant,Mais un nouveau contenu additionnel pourrait inciter les joueurs à (re)découvrir le titre, sachant qu'il réunit en moyenne 2 000 joueurs quotidiens d'après les données de SteamDB.Rappelons que. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :