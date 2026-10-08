Dragon's Dogma 2 : MàJ 4.0 du 9 octobre, les détails

Découvrez le patch notes de l'imposante mise à jour de Dragon's Dogma 2, déployée ce 9 octobre, laquelle arrive en parallèle de la sortie du DLC Dark Arisen.

Plus de deux ans après son lancement, Dragon's Dogma 2 accueille une nouvelle mise à jour, et pas des moindres étant donné qu'elle implante un mode difficile, pour relever le challenge. D'autres choses pour améliorer le gameplay sont également ajoutées, tandis que des corrections et des équilibrages sont aussi appliqués.

Cette mise à jour imposante arrive donc en parallèle de la sortie du premier DLC du jeu, qui était très attendu des joueurs depuis le lancement. Vous pouvez donc retrouver le patch notes complet de la mise à jour 4.0 de Dragon's Dogma 2, déployée sur toutes les plateformes ce 9 octobre.

Patch 4.0 du 9 octobre 2026 Ajouts et ajustements Ajout de fonctions pour la prise en charge du contenu additionnel Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.

Ajout du mode difficile.

Ajout d'une fonction permettant aux joueurs de transférer leurs données sauvegardées actuelles sur une nouvelle partie. Ajustements des pions Ajout de la spécialisation Orienteur. Autres ajustements Passage de 30 à 90 du nombre de cristaux de faille reçus lorsque vous interagissez avec une pierre de faille oubliée.

Notez que pour les pierres de faille oubliées avec lesquelles vous avez déjà interagi, vous recevrez la différence en cristaux de faille lorsque vous lancerez le jeu après la mise à jour.

Notez que pour les pierres de faille oubliées avec lesquelles vous avez déjà interagi, vous recevrez la différence en cristaux de faille lorsque vous lancerez le jeu après la mise à jour. Ajout de propriétés thermiques à certaines armures. Correction de bugs Pions Correction d'un bug qui entraînait parfois chez les pions une diminution de la priorité d'utilisation des compétences conférant des enchantements élémentaires.

Correction d'un bug qui poussait parfois les pions à se battre à mains nues alors qu'ils étaient équipés d'une arme.

Correction d'un bug qui empêchait parfois les pions de monter ou de descendre les échelles.

Correction d'un bug qui poussait parfois le pion principal à prononcer la réplique d'un pion de soutien lors de l'utilisation de l'ordre "Tope là".

Correction d'un bug qui empêchait parfois les objets offerts en cadeau lors du renvoi d'un pion de soutien d'être retirés de l'inventaire. UI Correction d'un bug qui provoquait parfois la disparition du nom des objets dans le guide de commandes du menu principal après modification de l'affectation des commandes pour les compétences d'arme 5 et 6.

Correction d'un bug dans la configuration des touches à cause duquel les commandes attribuées à des actions de classe pouvaient également être attribuées à des compétences d'arme associées à deux touches.

Correction d'un bug dans la configuration des touches à cause duquel les commandes attribuées au changement de compétences d'arme pouvaient également être attribuées à des compétences d'arme associées à deux touches. Missions Correction d'un bug dans la mission "Le char à bœuf fantôme" qui permettait parfois aux pions de pousser le joueur hors du char à bœuf lorsqu'il attendait à l'avant de celui-ci.

Correction d'un bug dans la mission "Les bêtes corrompues" qui empêchait de terminer la mission si vous progressiez dans celle-ci entre 3 heures du matin et l'aube (heure en jeu). Autres Correction d'un bug qui remplaçait certaines parties des jambières de l'Archimonarque par des pièces incorrectes.

Correction d'un bug qui entraînait une modification de la détection des dernières données sauvegardées après l'utilisation d'une flèche de trépas. [PlayStation5 Pro] Ajouts et ajustements Ajout de la prise en charge officielle du PSSR amélioré (PlayStation Spectral Super Resolution). [Steam] Ajout et ajustement d'options graphiques Ajout de la génération d'images FSR 3 dans la section Graphismes du menu Options.

Mise à jour vers la version 4.5 de la SUPER RÉSOLUTION DLSS.

Changement de la GÉNÉRATION D'IMAGES DLSS afin de prendre en charge la génération multi-images.

Changement de la GÉNÉRATION D'IMAGES DLSS afin qu'elle puisse être utilisée même lorsque la SUPER RÉSOLUTION DLSS est désactivée. Autres ajustements Modification effectuée pour activer les gâchettes adaptatives, les vibrations et la fonction de détection de mouvements de la manette de jeu sans fil DualSense.

Dragon's Dogma 2 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :