Dragon's Dogma 2 : Heure de sortie du DLC Dark Arisen en France sur consoles et PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2026 à 14h51
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Dragon's Dogma 2 : Heure de sortie du DLC Dark Arisen en France sur consoles et PC

Comme vous le savez probablement déjà, l'excellent Dragon's Dogma 2 va recevoir son premier DLC ce 9 octobre, lequel est nommé Dark Arisen. Celui-ci arrive plus de deux ans après la sortie du titre et de nombreuses mises à jour, et la forte demande de la communauté, qui ne l'espérait plus. Mais voilà, Capcom l'a finalement annoncé, et elle est sur le point de débarquer sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Étant naturellement attendu, voici l'heure de sortie du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2.  

Heure de sortie du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 en France

Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons à présent l'heure de lancement du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2.

Celle-ci se fera en deux temps. Le premier, pour les joueurs sur Nintendo Switch 2 et PS5, qui la découvriront en premiers, et le deuxième, peu de temps après, destiné aux joueurs sur PC et Xbox Series. La bonne nouvelle est qu'il ne faudra pas attendre très longtemps :

  • Heure de sortie du DLC sur PC → 2h, le 9 octobre
  • Heure de sortie du DLC sur Xbox Series → 2h, le 9 octobre
  • Heure de sortie du DLC sur PS5 → 00h, le 9 octobre
  • Heure de sortie du DLC sur Nintendo Switch 2 → 00h, le 9 octobre

heure-sortie-dlc-dark-arisen-dragons-dogma2

Comme dit précédemment, le DLC Dark Arisen offre aux joueurs l'occasion de découvrir une nouvelle zone, les Terres désolées, laquelle cache une nouvelle menace. 12 nouveaux donjons, de l'équipement et bien d'autres choses seront également au programme, pour ce DLC vendu 29,99 €.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En parallèle, tous les joueurs profiteront de la mise à jour 4.0, laquelle permettra également de relancer le jeu en profitant de certaines nouveautés. 

Rendez-vous le 9 octobre, dans la nuit, pour découvrir cette nouvelle histoire et se replonger dans Dragon's Dogma 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard → 12,29 € au lieu de 40 €, soit 69 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 75 €, soit 61 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 27,39 € au lieu de 75 €, soit 63 % de réduction.
    • Édition Standard → 64,98 € au lieu de 85 €, soit 24 % de réduction.
  • PlayStation 
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
    • Carte PSN 120 €109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Dragon's Dogma 2 : La dernière mise à jour transforme le jeu avant, des informations pour le DLC Dark Arisen
Dragon's Dogma 2 02 septembre 2026

Dragon's Dogma 2 : La dernière mise à jour transforme le jeu avant, des informations pour le DLC Dark Arisen

Alors que la très attendue extension Dark Arisen arrive dans quelques semaines, et vient de se révéler un peu plus, une mise à jour gratuite transforme radicalement l'expérience de jeu dès aujourd'hui. Finis les ralentissements, le RPG d'action offre enfin des performances dignes de ce nom.
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aura bien droit à cet ajout plébiscité
Dragon's Dogma 2 03 août 2026

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aura bien droit à cet ajout plébiscité

Vois aimez la difficulté, les défis techniques et les combats exigeants contre des monstres ? Alors réjouissez-vous car le réalisateur et le producteur ont confirmé l'arrivée d'un mode très attendu dans le DLC de Dragon's Dogma 2.
Dragon's Dogma 2 déterminé à tirer le meilleur des performances de la Nintendo Switch 2
Dragon's Dogma 2 16 juillet 2026

Dragon's Dogma 2 déterminé à tirer le meilleur des performances de la Nintendo Switch 2

Le lancement de la version Nintendo Switch 2 de Dragon's Dogma 2 est prévu pour l'automne 2026. Mais alors que certains craignent que le titre soit moins performant que ses aînés, le producteur du titre s'est montré rassurant et enthousiaste.

commentaire (0)