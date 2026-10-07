Dragon's Dogma 2 : Heure de sortie du DLC Dark Arisen en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Comme vous le savez probablement déjà, l'excellent Dragon's Dogma 2 va recevoir son premier DLC ce 9 octobre, lequel est nommé Dark Arisen. Celui-ci arrive plus de deux ans après la sortie du titre et de nombreuses mises à jour, et la forte demande de la communauté, qui ne l'espérait plus. Mais voilà, Capcom l'a finalement annoncé, et elle est sur le point de débarquer sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Étant naturellement attendu, voici l'heure de sortie du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2.

Heure de sortie du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 en France

Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons à présent l'heure de lancement du DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2.

Celle-ci se fera en deux temps. Le premier, pour les joueurs sur Nintendo Switch 2 et PS5, qui la découvriront en premiers, et le deuxième, peu de temps après, destiné aux joueurs sur PC et Xbox Series. La bonne nouvelle est qu'il ne faudra pas attendre très longtemps :

Heure de sortie du DLC sur PC → 2h, le 9 octobre

→ 2h, le 9 octobre Heure de sortie du DLC sur Xbox Series → 2h, le 9 octobre

→ 2h, le 9 octobre Heure de sortie du DLC sur PS5 → 00h, le 9 octobre

→ 00h, le 9 octobre Heure de sortie du DLC sur Nintendo Switch 2 → 00h, le 9 octobre

Comme dit précédemment, le DLC Dark Arisen offre aux joueurs l'occasion de découvrir une nouvelle zone, les Terres désolées, laquelle cache une nouvelle menace. 12 nouveaux donjons, de l'équipement et bien d'autres choses seront également au programme, pour ce DLC vendu 29,99 €.













En parallèle, tous les joueurs profiteront de la mise à jour 4.0, laquelle permettra également de relancer le jeu en profitant de certaines nouveautés.

Rendez-vous le 9 octobre, dans la nuit, pour découvrir cette nouvelle histoire et se replonger dans Dragon's Dogma 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :