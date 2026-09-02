Dragon's Dogma 2 : La dernière mise à jour transforme le jeu avant, des informations pour le DLC Dark Arisen

Alors que la très attendue extension Dark Arisen arrive dans quelques semaines, et vient de se révéler un peu plus, une mise à jour gratuite transforme radicalement l'expérience de jeu dès aujourd'hui. Finis les ralentissements, le RPG d'action offre enfin des performances dignes de ce nom.

L'attente fut longue, mais la récompense est à la hauteur des espérances. Depuis son lancement, Dragon's Dogma 2 souffrait de lacunes techniques évidentes, le moteur RE Engine peinant à gérer un monde ouvert aussi ambitieux. Aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Une mise à jour gratuite vient d'être déployée, apportant un gain de fluidité si massif que les développeurs ont carrément revu à la baisse les configurations requises sur PC.

Une optimisation salvatrice liée à la Nintendo Switch 2

Sur les réseaux sociaux, la communauté n'en revient pas. Les joueurs font état d'une amélioration spectaculaire de la fréquence d'images. Nous pouvons par exemple lire sur Reddit que « je suis passé de trente images par seconde en qualité basse à soixante en qualité haute, Capcom je m'excuse d'avoir douté de vous ».













Cette transformation radicale ne doit sans doute rien au hasard. En effet, le travail d'optimisation nécessaire pour faire tourner ce monde ouvert sur la Switch 2, une machine portable moins puissante qu'un PC ou les consoles de salon actuelles, a très probablement profité à toutes les autres plateformes. Outre les performances, ce correctif ajoute des emplacements de sauvegarde supplémentaires et assouplit le système de compétences d'armes. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'entièreté du patch notes sur le site officiel.

D'ailleurs, ces changements ont obligé Capcom à revoir les configurations PC minimales pour pouvoir jouer à Dragon's Dogma 2.

Dark Arisen dévoile ses contrées glaciales

Si le présent s'annonce radieux, l'avenir du jeu est tout aussi captivant. Capcom a profité de cette mise à jour pour détailler l'extension Dark Arisen, prévue pour le 9 octobre 2026 sur toutes les plateformes. Une nouvelle vidéo d'aperçu a permis de découvrir la région de Norgan, un territoire inhospitalier figé par le froid.

Les Insurgés devront se préparer minutieusement avant de quitter la colonie de Norgand, dernier bastion de civilisation de la zone. La survie passera par une gestion stricte des provisions et un équipement adapté pour résister aux assauts des guerriers beorcans ou du terrifiant dragon de glace Fimbl.

Au cœur de cette extension se trouve un tout nouveau système de progression basé sur l'expédition et la collecte. Les joueurs devront braver le blizzard pour dénicher des reliques usées par le temps. Pour les plus curieux, l'exploration des grottes et des villages abandonnés sera souvent plus payante que le combat direct. Un loup géant nommé Freki pourra même prêter patte forte pour flairer le butin, en échange de quelques pièces.

Une fois ces trésors ramenés à la colonie, ils devront être évalués par Jiera, la matrone locale. Ce processus révèlera la véritable nature des objets, transformant des artéfacts d'apparence banale en armes ou armures redoutables. Ces pièces d'équipement inédites conféreront de nouvelles capacités à l'Insurgé et à son Pion principal, promettant une rejouabilité immense pour percer tous les secrets de ce continent gelé.

Rendez-vous le 9 octobre pour ce DLC. Sinon, rappelons qu'il est possible de l'obtenir avec une réduction grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :