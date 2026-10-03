LEGO annonce un premier set en collaboration avec l'univers Dragon Ball

C'est désormais officiel, LEGO a prévu une collaboration avec Dragon Ball, dont le premier set arrive dans quelques semaines.

Cela faisait un moment que des rumeurs et des leaks concernant une potentielle collaboration entre LEGO et Dragon Ball apparaissaient sur la Toile. Les amateurs de briques et fans des aventures de Goku peuvent se réjouir : LEGO a bien prévu de se pencher sur l'univers Dragon Ball, notamment avec un premier set arrivant en novembre 2026.

Un premier set LEGO Dragon Ball est en approche

En effet, l'entreprise danoise a (enfin) officialisé une collaboration entre LEGO et la licence Dragon Ball. D'ailleurs, les fans pourront très bientôt en profiter car le set LEGO Dragon Ball : Shenron & Goku sera commercialisé dès le 4 novembre 2026 (le 1er novembre pour les membres LEGO Insiders). Comme son nom l'indique, celui-ci, qui est constitué de 1764 pièces au total, met en scène le célèbre personnage Shenron, mais aussi Son Goku enfant. Les sept Dragon Balls ainsi que le logo de la licence sont également présents.

Il faut tout de même compter 139,99 € pour le set LEGO Dragon Ball : Shenron & Goku, dont les dimensions sont : 32 cm de haut, 24 cm de long et 26 cm de large. Celui-ci, qui est pour les plus de 18 ans, semble ainsi plutôt destiné aux collectionneurs et surtout aux fans de l'univers d'Akira Toriyama. Nul doute, dans tous les cas, qu'il trouvera de nombreux acquéreurs. D'ailleurs, ces derniers seront très certainement ravis d'apprendre que d'autres sets LEGO Dragon Ball arriveront par la suite.

La collaboration entre LEGO et Dragon Ball s'étendra par la suite

LEGO a bel et bien précisé que sa collaboration avec Dragon Ball continuera à l'avenir : « Le partenariat entre le groupe LEGO et Toei Animation se poursuivra en 20277, les deux marques continuant à explorer l'univers d'action et d'aventure de Dragon Ball à travers les éléments LEGO ». Cependant, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore d'informations supplémentaires.

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Reste donc à savoir ce que LEGO nous réserve à l'avenir pour sa collaboration avec Dragon Ball, dont l'annonce a déjà ravit de très nombreuses personnes au sein de la communauté. Affaire à suivre sur ce point...