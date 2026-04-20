DRAGON BALL: Sparking! Zero dévoile son nouveau DLC et 30 nouveaux personnages jouables

C'est probablement le plus gros DLC jamais créé pour un jeu de combat, toutes licences confondues. DRAGON BALL: Sparking! Zero se prépare à l'arrivée de 30 nouveaux combattants et à corriger un défaut majeur.

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Les jeux de combat Dragon Ball ont toujours proposé les listes de personnages jouables les plus importantes, pour la plus grande joie des admirateurs de la licence.avait respecté cette tradition en proposant plus de 180 personnages jouables à son lancement. Mais au gré des contenus additionnels, la liste a continué de prendre de l'ampleur.Cependant, Bandai Namco avait promis d'étoffer encore un peu plus cette liste dans le courant de l'année 2026. En octobre 2025, l'éditeur annonçait dans une publication X que le roster proposait plus de 200 personnages. Mais avec Super Limit-Breaking NEO, vous pourrezDans un nouveau trailer publié sur la chaîne YouTube de l'éditeur, les curieux peuvent d'ores et déjà découvrir certains des champions qu'il sera possible d'incarner à l'arrivée de ce DLC. La liste inclut notamment. Mais cette longue liste de noms n'est pas la seule nouveauté majeure du DLC Super Limit-Breaking NEO.En plus de ces nouveaux personnages, les joueurs de DRAGON BALL: Sparking! Zero peuvent revivre certaines des scènes cultes de l'anime et du manga en se battant dansVous pourrez combattre devant la Kame House ou le Palais de Kami.Mais pour celles et ceux qui veulent donner une touche unique à leurs matchs,seront également disponibles.Enfin, la dernière grande nouveauté du DLC Super Limit-Breaking NEO est. Uniquement jouable en solo, ce nouveau mode permettra de peaufiner votre technique en enchainant les combats mettant en scène vos personnages préférés de la franchise.Toutefois, il faudra encore patienter quelques semaines avant de profiter de ce DLC massif., sans date plus précise pour le moment. Ce DLC sera lancé simultanément sur les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series du titre. En revanche,dans l'année.