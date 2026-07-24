DRAGON BALL: Sparking Zero : Tous les personnages jouables du DLC Super-Limit Breaking NEO

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2026 à 10h55
Le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO apporte plus d'une trentaine de nouveaux personnages. Voici la liste complète.
DRAGON BALL: Sparking Zero : Tous les personnages jouables du DLC Super-Limit Breaking NEO

Comme vous le savez probablement déjà, DRAGON BALL: Sparking! ZERO va se doter du DLC Super Limit-Breaking NEO à la fin du mois de juillet 2026. Ce contenu additionnel, qui comporte beaucoup de nouveautés, étoffera notamment le roster en introduisant plus de 30 personnages jouables. D'ailleurs, il y a des chances que vous vous questionnez à ce sujet.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète de tous les personnages jouables disponibles via le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Tous les personnages jouables du DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO

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À travers leurs différentes communications officielles, Spike Chunsoft et Bandai Namco ont annoncé que le DLC Super Limit-Breaking NEO apporte 33 nouveaux personnages jouables, en plus d'autres nouveautés (un mode solo, de nouveaux niveaux, etc.).

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète de tous les personnages jouables disponibles dans le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO (tous n'ont pas encore été révélés, mais nous mettrons à jour ce listing dès que nous aurons de nouvelles informations) :

Personnages jouables du DLC Super Limit-BREAKING NEO de DRAGON BALL: Sparking! ZERO
Bardock (Super Saiyan)
Champa
Cheelai
Chilled
Roi Démon Piccolo
Super 8
Fasha
Général Blue
Grand-Père Son Gohan
C-17 Infernal
Jaco
Roi Vegeta
Tao Paï Paï
Mighty Mask
Nam
Suu Shenron (GT)
Paikuhan
Sauzer
Super C-17
Kaïo Shin
Toma
Trunks (GT)
Trunks Super Saiyan (GT)
Uub (Enfant)
Vegeta (GT)
Vegeta Super Saiyan (GT)
Zangya

Une liste plutôt conséquente, vous en conviendrez certainement, qui permettra aux joueurs d'essayer de nouveaux combattants issus de l'univers d'Akira Toriyama et qui agrémentera donc grandement le roster de DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que le DLC Super Limit-Breaking NEO de DRAGON BALL: Sparking! Zero débarque le 30 juillet 2026. Le jeu de combat de Spike Chunsoft et de Bandai Namco est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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