DRAGON BALL: Sparking! Zero va encore étoffer son impressionnant roster avec un nouveau DLC



le 03 octobre 2025 à 14h05 Publié par Justine Manchuelle le 03 octobre 2025 à 14h05

Déterminé à entrer dans la légende en proposant le plus de personnages jouables, DRAGON BALL: Sparking! Zero vient de franchir un cap que peu de titres ont égalé. Mais le jeu de combat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.