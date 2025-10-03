DRAGON BALL: Sparking! Zero va encore étoffer son impressionnant roster avec un nouveau DLC

Déterminé à entrer dans la légende en proposant le plus de personnages jouables, DRAGON BALL: Sparking! Zero vient de franchir un cap que peu de titres ont égalé. Mais le jeu de combat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Pour les inconditionnels du manga ou de l'anime, il peut être difficile de choisir un seul personnage favori parmi tous ceux rencontrés dans la saga Dragon Ball. Que ce soit l'œuvre originale, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super, tous ont introduit une multitude de héros et de vilains aussi puissants que charismatiques. Mais à en croire la dernière vidéo partagée sur YouTube, DRAGON BALL: Sparking! Zero
semble bien décidé à tous les réunir !
Plus de 200 personnages déjà disponibles dans DRAGON BALL: Sparking! Zero
La chaîne YouTube de PlayStation a mis en ligne une vidéo célébrant avec quelques jours d'avance le 1er anniversaire du titre
. Si celle-ci débute en mettant en avant Goku, le héros aux coupes de cheveux improbables est rapidement accompagné par de nombreux autres personnages. Cette vidéo fait en effet office de récapitulatif, accordant quelques secondes de gloire à l'ensemble des 208 personnages jouables
dans DRAGON BALL: Sparking! Zero.
Proposer plus de 200 personnages jouables dans un jeu est déjà un véritable exploit. À titre de comparaison, Super Smash Bros Ultimate ne compte que 82 combattants différents
(en comptant ceux proposés dans les différents DLC du titre). D'ailleurs, peu de jeux sont capables de proposer un tel choix de combattants, à l'exception de jeux comme League of Legends, Genshin Impact ou encore SMITE.
Mais DRAGON BALL: Sparking! Zero annonce que ce n'est pas encore terminé
et que de nouveaux héros vont rejoindre le combat l'an prochain.
De nouveaux héros intégrés en 2026 avec un premier DLC confirmé
Bandai Namco a annoncé que « Le prochain contenu téléchargeable est déjà en préparation, et il apportera de nouveaux personnages et plus encore. Plus d'informations à venir en janvier 2026
». Pour l'heure, il est donc trop tôt pour savoir qui seront les prochains combattants à rejoindre le jeu.
Malgré tout, DRAGON BALL: Sparking! Zero est encore loin du record établi par Fire Pro Wrestling Returns, un jeu PS2 proposant 327 personnages jouables de base
. Mais pourra-t-il voler la couronne à ce titre ? Réponse en 2026 !
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